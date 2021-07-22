الخميس 22 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مصرع شاب غرقًا بشاطئ الزهور فى الإسكندرية

الشاب الغارق
الشاب الغارق

لقي شاب مصرعه غرقا، ظهر اليوم، بشاطئ الزهور بالهانوفيل حي العجمي بالإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى.

وتوجهت قوات الإنقاذ النهري للبحث عن الجثمان الغارق برفقه الغطاسين المتطوعين، وقال الكابتن إيهاب المالحي، مسؤول فريق الغواصين المتطوعين، إن حالة الغرق لشاب يدعى “مصعب سامي سيد الشيخ”، 25 عاما من منطقة حلوان، مطالبا بسرعة التوجه لمكان الحادث للبحث عن الجثمان الغارق، ليستقر في مثواه الأخير.

وعلق المالحي بضرورة توعية المصطافين بخطورة النزول في بعض الأماكن في مياه البحر، فهناك شدة في سرعة الرياح، وعلو في مستوى موج البحر، لذلك يتزايد حالات الغرقى، خاصة أن معظم حالات الغرق فى غير وقت الإنقاذ قبل الساعة ٧ صباحا وبعد ٧ مساء.

وهذه هي الحالة الثالثة اليوم بعد حادث غرق آخر في شاطئ الهانوفيل لطفل يدعى زياد احمد ابراهيم النجار، ٩ سنوات لقى حتفه غرقا فجر اليوم، ومازال البحث جار من قبل فريق الإنقاذ النهري والغواصين المتطوعين عن الجثمان الغارق.

وكان قد انتشلت قوات الإنقاذ النهري وغواصين الخير المتطوعين، جثمان شاب، لقي مصرعه غرقًا منذ مساء ثاني أيام عيد الاضحي، بعد أن جرفته الأمواج بشاطئ إسحق حلمي بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية.

من جانبه أكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة لثكثيف تواجد المفتشين والمراقبين علي شواطئ الإسكندرية بالقطاعين الشرقى والغربي.

وأوضح انه تم تكثيف تواجد المفتشين والمراقبين على الشواطئ، لافتًا إلى ضرورة تعاون رواد الشواطئ والإبلاغ عن أية مخالفات فور حدوثها، والإلتزام بمواعيد نزول البحر، ومتابعة نسب إشغال الشواطئ علي الموقع الإلكتروني قبل النزول إلى الشواطئ لتجنب الازدحام.

الغرق العجمي الإسكندرية السياحة و المصايف الإنقاذ النهري

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وائل لطفي

يوليو ويونيو

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