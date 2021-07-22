إنقاذ 100 شخص من الغرق بشواطئ مصيف بلطيم

زاد الإقبال على شواطئ مدينة مصيف بلطيم الستة بمحافظة كفر الشيخ، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، لقضاء إجازة العيد، وتم توفير كل احتياجات المصطافين والمعيدين.



قال العميد هاني محمد عبدالقوى رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه لا توجد إلى الآن أي حالات غرق منذ بداية احتفالات عيد الأضحى المبارك، وتم إنقاذ العشرات من حالات الغرق، لعدم اتباعهم التعليمات الخاصة من المنقذين أثناء نزولهم للاستحمام بمياه البحر الأبيض المتوسط.



وأكد عبدالقوي، أن قوات الأمن كثفت من تواجدها بمداخل ومخارج مدينة مصيف بلطيم وعلى الشواطئ، لضبط المخالفين وتحرير محاضر لأصحاب الدراجات النارية ومصادرتها، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وحمايتهم تنفيذا لتوجيهات معالى الوزير جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

قال القبطان بحري هشام زكي، المشرف على فرق الإنقاذ بشواطئ مدينة مصيف بلطيم، إن عدد المتواجدين بالمصيف عدد كبير، مؤكداً أن ما يوجد بالمصيف أكبر عدد يستقبله المصيف في يوم، مشيراً إلى أنه تم إنقاذ حوالي 100 شخص حتى الآن، ولم يتم نقل أي حالات للمستشفى، مؤكداً أن استخدام المعدات من لنشات وغيرها قلل من نسب من تعرضوا للغرق.

وأكد العميد هاني محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه شدد على الكافتيريات والمحال التجارية بتوفير كل احتياجات المعدين والمصطافين بأسعار مناسبة للجميع، مشيرًا إلى أن متطلبات الزائرين للمصيف متواجدة من سلع استهلاكية وخبز ووسائل ترفيه.

وأضاف عبدالقوي أن غرفة العمليات بالمصيف تراقب كل ما يدور بشواطئه، وتتلقى الشكاوى وتستجيب بحلها، مؤكدًا أن هناك تواجدًا أمنيًا بشواطئ المصيف وتوفير الخدمات الأمنية والمرورية خلال الاحتفال بأيام عيد الأضحى المبارك، مع استمرار حملات النظافة بالشاطئ مستمرة طوال الـ24 ساعة بنظام الورديات، لتوفير بيئة نظيفة للزائرين وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم.

كما قام رئيس المصيف، بوضع لافتات إرشادية للأسعار كويس منعا لاستغلال المواطنين خلال وجودهم في المصيف.