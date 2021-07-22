بعد تأهلها للنهائى.. رواد السوشيال يدعمون نور الشربينى

تأهلت البطلة نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، إلى المباراة النهائية ببطولة العالم المقامة حاليًا فى شيكاغو خلال الفترة بين 14 و23 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.



وفازت نور الشربيني على منافستها الأمريكية أماندا صبحي في لقاء الدور نصف النهائي بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 25 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-5, 11-5.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مع خبر تأهل اللاعبة نور الشربيني، فكتبت آيات علي: «ماشاء الله عليكى ربنا يحفظك وترجعيلنا بالكاس إن شاء الله»، واتفقت معها في الرأي فيروز عبدو أبو طالب، قائلًة: «بسم الله ماشاء الله تبارك الله عليكي ربنا يحميكي ويحفظك ياقمر انتي فعلا رمز لنجاح والتفوق».