الخميس 22 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 120 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر فى حملات تموينية بالشرقية

حملات تموينية بالشرقية
حملات تموينية بالشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات (الصحه والتموين والطب البيطري)، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محال الجزارة، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شنت إدارة تموين العاشر من رمضان حملة على محلات الجزارة والمطاعم والمحال التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير 2 محضر ضد أصحاب محال الجزارة بالمدينه لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على 30 كيلو لحم بقرى بالعظم.

كما قامت الحملة بتحرير محضر ضد أحد أصحاب مطاعم الأسماك لوجود أسماك مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 35 كيلو سمك مجهول المصدر.

كما تمكنت الحملة من تحرير 2 محضر ضد أصحاب مطاعم الوجبات لوجود دواجن غير صالحه للاستهلاك الآدمي، ومجهولة المصدر، وتم التحفظ على  55 كيلو فيليه دواجن.

وتم تحرير 4 محاضر ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية.

الشرقية رمضان محافظة المواطنين محافظة الشرقية الأسماك

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وائل لطفي

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