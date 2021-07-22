الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

وزير التعليم ينفى إعادة تصحيح «الكيمياء» للثانوية العامة

طارق شوقي
طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل ما يكتب من أخبار أو تعليقات عن أعمال تصحيح الثانوية العامة لا أساس له من الصحة.

وأضاف شوقي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": «لا وجود لأخطاء كما يدعي البعض لأسباب خاصة بهم!، ولا إعادة لتصحيح الكيمياء ولا توجد أسئلة بإجابتين!».

ويواصل طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم عقب إجازة عيد الأضحى، حيث يخوض الطلاب امتحان الفيزياء يوم السبت المقبل الموافق 24 يوليو الجاري.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت"، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

يواصل مبارك بني سويف كيمياء ضبط الفن المركزى المقبل مركز محافظة الشرقية وزير طالبة الغش المديريات التعليمية طلاب الثانوية العامة

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