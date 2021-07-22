الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

هولندا تفرض 750 ألف يورو غرامة على «تيك توك»

تيك توك
تيك توك

فرضت السلطات الهولندية اليوم الخميس على "تيك توك" غرامة قدرها 750 ألف يورو، معللة قرارها بانتهاك شبكة التواصل الاجتماعي خصوصية الأطفال الصغار في هولندا.
ولاحظت هيئة حماية البيانات الهولندية أن معلومات تنزيل تطبيق "تيك توك" مكتوبة باللغة الإنكليزية ولا يمكن تالياً للأطفال الهولنديين الصغار فهمها بسهولة.
وأوضحت الهيئة في بيان أن "تيك توك" لم توفر "تفسيراً ملائماً لكيفية جمع التطبيق البيانات الشخصية ومعالجته واستخدامه إياها"، بسبب "عدم نشره بيان الخصوصية باللغة الهولندية".
ورأت الهيئة في ذلك "انتهاكاً لقانون الخصوصية الذي يقوم على مبدأ توفير فكرة واضحة" للمستخدمين "عن كيفية التصرف ببياناتهم الشخصية".
وأشارت الهيئة إلى أنها بدأت تحقيقها العام الفائت في شأن الشبكة الاجتماعية الشهيرة التي يبلغ عدد مستخدميها في هولندا ثلاثة ملايين ونصف مليون.
وأفادت الهيئة بأن "تيك توك" قدمت اعتراضاً على الغرامة.
وأوضحت الشبكة في بيان تلقته وكالة "فرانس برس"، أن سياسة الخصوصية الخاصة بها وملخصاً أقصر وأكثر سهولة للمستخدمين الأصغر سناً متاحان باللغة الهولندية منذ يوليو 2020.
وأكدت "تيك توك" أن "هيئة حماية البيانات الهولندية وافقت على هذا باعتباره حلاً للمسألة".
وشدد الاتحاد الأوروبي في مايو، على ضرورة أن تعالج "تيك توك" المخاوف المتعلقة بأساليب الإعلان التي تستهدف الأطفال، وهي قضية أثارتها سلطات المستهلكين في عدد من الدول الأعضاء.
وواجهت "تيك توك" قضايا عدة من هذا النوع في مختلف أنحاء العالم. واتهمت بريطانيا التطبيق المخصص لمقاطع الفيديو بجمع بيانات شخصية بشكل غير قانوني من ملايين الأطفال في أوروبا.

ومن ضمن الدول التي رفضت استخدام “ التيك توك ”باكستان والتي أعلنت حظر تطبيق “تيك توك”، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من عام.

وقالت هيئة الاتصالات الباكستانية في بيان إن منصة مشاركة مقاطع الفيديو المملوكة للصين لم تنفذ أمر سابق لتصفية المحتوى "غير الأخلاقي والفاحش" وإزالة المحتوى غير اللائق.

وأشارت الهيئة إلى أنها نها نبهت تيك توك لتصفية مثل هذا المحتوى، لكن التطبيق لم يلتزم بالتعليمات.

وحظرت باكستان التطبيق لأول مرة العام الماضي امتثالًا لأمر محكمة صدر استجابة لشكاوى عامة بسبب ما وصف بأنه ابتذال على التطبيق.

السلطات الهولندية هولندا الحكومة تيك توك غرامة

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