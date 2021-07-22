الخميس 22 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأسبوع المقبل.. إفريقيا تستلم 400 مليون جرعة من لقاح «جونسون أند جونسون»

لقاح جونسون أند جونسون
لقاح جونسون أند جونسون

قال مبعوث خاص تابع للاتحاد الأفريقي بشأن كوفيد-19 اليوم الخميس إن إفريقيا، التي تواجه موجة
ثالثة شديدة من الجائحة ستبدأ استلام الدفعة الأولى من لقاح “جونسون أند جونسون” والتي تضم 400 مليون جرعة في الأسبوع المقبل.

وتم التطعيم بنحو 60 مليون جرعة لقاح فحسب بين تعداد سكان يبلغ 1.3 مليار نسمة حتى الآن في القارة التي تضم 55 بلدًا.

وقال المبعوث سترايف ماسيوا، المسؤول أيضا عن تنسيق فريق عمل تابع للاتحاد الأفريقي ومعني بالحصول على اللقاحات في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن جرعات جونسون أند جونسون ستستخدم في تطعيم نصف 800 مليون مستحق للتطعيم في أنحاء القارة.

وأشار إلى أن الشحنات ستزيد إلى عشرة ملايين في المتوسط شهريا بدءًا من سبتمبر ، وستزيد إلى 20 مليون في يناير  حتى استكمال الطلبية بحلول سبتمبر العام المقبل.

ودعا ماسيوا شركات صناعة الأدوية إلى إنتاج لقاحات في أفريقيا بموجب ترتيبات ترخيص وليس عقود تصنيع التي يقول منتقدوها إنها تمنع البلدان من الاستقلالية في حيازة اللقاحات.
 

وأضاف "نريد أن نعامل بنفس الطريقة التي ينتجون بها في الهند".
 

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

الجائحة كورونا كوفيد اللقاح أفريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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