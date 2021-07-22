الخميس 22 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ذبح وتوزيع 203 عجول على الأسر الأكثر احتياجاً خلال العيد بأسيوط

ذبح وتوزيع اضاحي
ذبح وتوزيع اضاحي عيد الفطر

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، ساهمت بشكل مباشر فى دعم الاسر الأكثر احتياجاً بقرى ومراكز المحافظة وخاصة خلال عيد الأضحى المبارك، وأشار الى جهود مؤسسة مصر الخير بالمحافظة فى ذبح وتوزيع 203 عجل خلال أيام عيد الأضحى على الاسر الأكثر احتياجاً بالقرى والنجوع بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية الشريكة بتلك القرى وتحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الطب البيطري ورؤساء المراكز والاحياء.

لحوم اضاحى مصر الخير (9)


وأوضح محمد فراج، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالمحافظة، الى أنه تم عقد الاجتماع السنوي لصكوك الأضحى مع الجمعيات الشريكة، و أنه تم ذبح وتوزيع 203 عجل خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، وجارى استكمال الفعاليات وفقا للاحتياجات، وتم الذبح بمجازر المحافظة وتحت اشراف مديرية الطب البيطري على أن يتم التوزيع على الاسر المستحقة من خلال الجمعيات الاهلية بتلك القرى وتحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى واداراتها الفرعية بالمراكز والاحياء لضمان وصول الدعم لمستحقيه وادخل البهجة والسرور على تلك الاسر.

لحوم اضاحى مصر الخير (3)


ووجه مدير مكتب مصر الخير بالمحافظة الشكر لمحافظ أسيوط والقيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والاحياء لدعمهم المستمر لجهود المؤسسة وانشطتها التنموية بالمحافظة، وبرامج دعم الاسر الأكثر احتياجاً والمرأة المعيلة بقرى ونجوع المحافظة، والحرص على تذليل كافة العقبات وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
 

لحوم اضاحى مصر الخير (1)
اسيوط محافظة مجلس الوزراء وزارة الصحة المواطنين عيد الأضحى محافظ أسيوط المجتمع المدنى التضامن الاجتماعي شكاوى المواطنين القيادات التنفيذية اللواء عصام سعد الأكثر احتياجا منظومة الشكاوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الإفتاء»: يجوز توجيه الزكاة لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

لتجنب عودة ارتفاع الإصابات.. «الصحة» تواصل تطعيم المواطنين ضد كورونا خلال العيد

مصر تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر «الإيكونوميست» حول عودة الحياة

فيديو متداول ..الرئيس السيسي يجري حوارًا مع أحد المجندين في العلمين الجديدة

تفاصيل قواعد قبول طلاب الشهادات المعادلات والأجنبية بالجامعات المصرية 2021

«أطحن نفسى ولا حد يغلبنى».. تفاصيل حوار الرئيس السيسى مع مجند المرور فى العلمين

الرئيس السيسي يبحث مع الجانب الألماني سبل تطوير منظومة الصناعات البحرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

عن الملء الثاني للسد الإثيوبي

د هند جاد

نساء كاملات وأنصاف رجال

أسماء محفوظ

رفقًا بطلبة الثانوية العامة

محمد نجم

رغم الجائحة.. كيف نجحت مصر فى الحفاظ على استقرار الأسعار آخر عامين؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث "رسول حمزاتوف"

د. بهي الدين مرسي

تجميل الذات الإنسانية

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المستشفى القبطى

منى رجب

حياة كريمة.. وضرورة تطوير أحوال المرأة أولا

صور

«بنقلد المشاهير».. قصات شعر غريبة بين المحتفلين بعيد الأضحى في القناطر الخيرية (صور)

بالغناء والدف.. شباب أسوان يحتفلون بعيد الأضحى (صور)

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

1336 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

تركيا ومجال الطاقة.. أسرار الاتصالات المكثفة بين إسرائيل واليونان

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل