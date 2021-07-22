ذبح وتوزيع 203 عجول على الأسر الأكثر احتياجاً خلال العيد بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، ساهمت بشكل مباشر فى دعم الاسر الأكثر احتياجاً بقرى ومراكز المحافظة وخاصة خلال عيد الأضحى المبارك، وأشار الى جهود مؤسسة مصر الخير بالمحافظة فى ذبح وتوزيع 203 عجل خلال أيام عيد الأضحى على الاسر الأكثر احتياجاً بالقرى والنجوع بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية الشريكة بتلك القرى وتحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الطب البيطري ورؤساء المراكز والاحياء.



وأوضح محمد فراج، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالمحافظة، الى أنه تم عقد الاجتماع السنوي لصكوك الأضحى مع الجمعيات الشريكة، و أنه تم ذبح وتوزيع 203 عجل خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، وجارى استكمال الفعاليات وفقا للاحتياجات، وتم الذبح بمجازر المحافظة وتحت اشراف مديرية الطب البيطري على أن يتم التوزيع على الاسر المستحقة من خلال الجمعيات الاهلية بتلك القرى وتحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى واداراتها الفرعية بالمراكز والاحياء لضمان وصول الدعم لمستحقيه وادخل البهجة والسرور على تلك الاسر.



ووجه مدير مكتب مصر الخير بالمحافظة الشكر لمحافظ أسيوط والقيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والاحياء لدعمهم المستمر لجهود المؤسسة وانشطتها التنموية بالمحافظة، وبرامج دعم الاسر الأكثر احتياجاً والمرأة المعيلة بقرى ونجوع المحافظة، والحرص على تذليل كافة العقبات وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

