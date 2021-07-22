«أعظم انتصاراته قتلته».. القصة الكاملة لجريمة طوخ التي هزت السوشيال ميديا

تصدرت جريمة قتل زوجة لزوجها في القليوبية “تريند” محرك البحث “جوجل”، وذلك بعد ما تم تداول منشور للضحية (الزوج) وهو يقول عن زوجته أنها “أعظم انتصاراته”، ومنشور أخر يحكي فيه عن أجمل سنين عمره معها.

ونشر الضحية منذ أيام منشور حب لزوجته حيث كتب: “عندما استمع لصوتك عندما أشعر بوجودك أرى الآمال تتحقق والعالم يكون ملكي.. أنت عالمي الجميل فعاهدني يا حبيبي أن لا تكون إلا لي ولا أكون إلا لك إلى الأبد”.

وكان هذا آخر ما كتبه الضحية قبل يوم واحد فقط من وفاته، وهو منشور يعود لعام 2017، أعاد نشره بإشارة إلى زوجته معلقًا “أشعر بالحب”.

ولقى محاسب يدعى "محمد.أ" مصرعه بطعنة نافذة سددتها له زوجته، داخل منزلهما بقرية "طنط الجزيرة" دائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، بعد مشاجرة عنيفة بسبب خلافات بينهما.

وتلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة طوخ، بورود بلاغ بوفاة محاسب بقرية طنط الجزيرة دائرة المركز، بسبب طعنه نافذة تسببت فيها زوجته بعد مشادة عنيفة بينهما.

وتبين بالفحص، أن المجنى عليه "محمد.أ"، محاسب، لقي مصرعه على يد زوجته "ر.س"، ربة منزل، بعد نشوب مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب الخلاف على مصروفات العيد، أثناء وقوفهما في مطبخ شقتهما قامت على إثرها زوجته بطعنه بسكين.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القيوبية، القبض على الزوجة، ونقل جثة الزوج إلى مستشفى بنها العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.