الصين: 50 إصابة جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، إن البر الرئيسي سجل 50 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأربعاء، ارتفاعا من 22 حالة في اليوم السابق.



وذكرت اللجنة في بيان أن 12 من الإصابات الجديدة كانت لحالات في الداخل منها 11 في إقليم جيانغسو الشرقي وحالة في إقليم يونّان بجنوب غرب البلاد.



ورصدت البلاد 18 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض انخفاضا من 23 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 92414 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.



وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

