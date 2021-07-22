موريتانيا: 164 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 164 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات، وتعافي 109 مصابين.
وذكرت الوزارة، في بيان مساء الأربعاء، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 23093 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 21010 حالات، وإجمالي الوفيات إلى 516 وفاة.
وقالت وزارة الصحة الموريتانية، إن ن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 176 ألفًا و294 شخصًا، منهم 752 تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة - في بيان لها - أن 163 شخصّا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح، مؤكدة أن الإقبال على مراكز التطعيم لا يزال دون المستوى.
وأشارت إلى الحصول على نصف مليون جرعة من اللقاح، مع مواصلة الجهود للحصول على مزيد من اللقاحات ليصل عدد الجرعات إلى مليونين و200 ألف جرعة ضمن خطة تطعيم 63 % من السكان البالغ عددهم أكثر من 4 ملايين شخص.
يذكر أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا في موريتانيا بلغ 22 ألفًا و929 شخصًا، وإجمالي المتعافين بلغ 20901 شخصًا والوفيات 512 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.
وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.