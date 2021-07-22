الخميس 22 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا: 164 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة

كورونا فى موريتانيا
كورونا فى موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 164 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات، وتعافي 109 مصابين.

وذكرت الوزارة، في بيان مساء الأربعاء، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 23093 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 21010 حالات، وإجمالي الوفيات إلى 516 وفاة.

وقالت وزارة الصحة الموريتانية، إن ن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 176 ألفًا و294 شخصًا، منهم 752 تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة - في بيان لها - أن 163 شخصّا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح، مؤكدة أن الإقبال على مراكز التطعيم لا يزال دون المستوى.

وأشارت إلى الحصول على نصف مليون جرعة من اللقاح، مع مواصلة الجهود للحصول على مزيد من اللقاحات ليصل عدد الجرعات إلى مليونين و200 ألف جرعة ضمن خطة تطعيم 63 % من السكان البالغ عددهم أكثر من 4 ملايين شخص.

يذكر أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا في موريتانيا بلغ 22 ألفًا و929 شخصًا، وإجمالي المتعافين بلغ 20901 شخصًا والوفيات 512 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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