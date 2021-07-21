وزارة السياحة تروج لعيد الأضحى على السوشيال ميديا

نشرت وزارة السياحة والآثار فيديو ترويجي لعيد الأضحى المبارك على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير experience egypt.

ويجمع الفيديو بين السياحة الثقافية والشاطئية، حيث يظهر بالفيديو الأهرامات ونهر النيل والجولات بالمراكب الصغيرة يمثلان السياحة الثقافية كما يظهر بالفيديو أحد السيدات تقوم بإعداد الفطائر أمام “فرن بلدي”.

وتقوم وزارة السياحة والآثار بعرض الفيديوهات الترويجية على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى لترويج للمقاصد السياحية المختلفة من خلال اقتطاف لقطات لمقاصد السياحية المختلفة لترويج لها وجذب السائحين إليها.