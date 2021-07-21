الخميس 22 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزارة السياحة تروج لعيد الأضحى على السوشيال ميديا

لقطة من الفيديو الترويجى
لقطة من الفيديو الترويجى للسياحة

نشرت وزارة السياحة والآثار فيديو ترويجي لعيد الأضحى المبارك على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير experience egypt.

ويجمع الفيديو بين السياحة الثقافية والشاطئية، حيث يظهر بالفيديو الأهرامات ونهر النيل والجولات بالمراكب الصغيرة يمثلان السياحة الثقافية كما يظهر بالفيديو أحد السيدات تقوم بإعداد الفطائر أمام “فرن بلدي”.

وتقوم وزارة السياحة والآثار بعرض الفيديوهات الترويجية على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى لترويج للمقاصد السياحية المختلفة من خلال اقتطاف لقطات لمقاصد السياحية المختلفة لترويج لها وجذب السائحين إليها.

سياحة مصر وزارة السياحة والآثار مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ترويجى

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