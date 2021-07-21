عضو باتحاد المستثمرين يكشف أهمية تدشين المجمعات الصناعية الجديدة

قال المهندس علاء السقطي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المجمعات الصناعية التي قامت الحكومة المصرية والمستثمرين بتدشينها خلال الفترة الماضية لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المحلي.

وأضاف السقطي، أن من أبرز تلك الإيجابيات هو زيادة نسبة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توفير عدد كبير جدًا من فرص العمل ولاسيما للشباب حديثي التخرج، فضلاً عن زيادة حجم المنتجات المصرية مما يتيح أمامنا فرصة زيادة الصادرات والحد من الواردات، والعمل على زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وخاصة الأفريقية والعربية.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أهمية دور مبادرة حياة كريمة في تحسين مستوى معيشة المواطن داخل الريف وقرى الصعيد، مشيراً إلى أن محافظات الصعيد مليئة بالفرص الاستثمارية سواء طبيعية أو بشرية ولكنها غير مستغلة بشكل سليم .

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب ومناسب للتوسع الصناعي والزراعي، نظرًا لما تقدمه الحكومة المصرية من حوافز وقوانين تشجع على الاستثمار.

ولفت رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه من المتوقع زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة للمشروعات القومية العملاقة التي قامت الحكومة المصرية بتدشينها خلال السنوات الماضية، فضلاً عن المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ان هناك تراجع ملحوظ في معدلات البطالة خلال الفترة الماضية نتيجة زيادة أعداد المجمعات الصناعية في عدد كبير من المحافظات.