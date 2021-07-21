رئيس وزراء فرنسا: بلادنا تشهد موجة كورونا الرابعة

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أن بلاده باتت تشهد حاليا الموجة الرابعة لفيروس كورونا المُستجد، مشيرا إلى أن المتحورة دلتا هي السلالة الطاغية بين حالات الإصابات الجديدة.

وقال كاستكس ـ في تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24" الفضائية مساء اليوم، إن "تفشي هذه السلالة (دلتا) والتى تعد شديدة العدوى، يعني أن فرض إجراءات أكثر صرامة بات ضرورة، ولم يستبعد إعادة فرض إجراءات حجر صحي عام".

وقال إن "دلتا هي سلالة (كوفيد-19) السائدة حاليا في البلاد.. ونحن نشهد الموجة الرابعة.. المتحورة دلتا والتي رصُدت لأول مرة في الهند هي الشائعة وهي أشد عدوى".

وأعرب كاستكس عن أمله في أن يصل عدد من تلقوا جرعة اللقاح الأولى المضادة للفيروس بنهاية أغسطس المُقبل إلى 50 مليونا من إجمالي سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة، وحتى أمس الثلاثاء بلغ العدد 38.1 مليون شخص.