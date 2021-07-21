رئيس البرلمان العربي يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بنجاح موسم الحج

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بنجاح موسم الحج لهذا العام، والقدرة الفائقة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية التي ما تزال تفرضها جائحة فيروس كورونا.



وأشاد رئيس البرلمان العربي بالإجراءات التنظيمية و الصحية و والأمنية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، والتي كان لها أكبر الأثر في نجاح موسم الحج، والحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، مثمناً كذلك الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة لتوفير كل ما يلزم من رعاية صحية وتحقيق أقصى معدلات السلامة للحجاج.



وأكد "العسومي" أن الإجراءات المكثفة التي اتخذتها السلطات السعودية، عكست نجاح المملكة وقدرتها الفائقة على تطويع التقنيات التكنولوجية الحديثة، لتقديم خدمة متميزة مع إجراءات وقائية عالية المستوى لضيوف الرحمن والعناية بهم، وتسخير كافة الطاقات البشرية والمادية لتلبية احتياجاتهم.



وتوجه رئيس البرلمان العربي بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأميرمحمد بن سلمان ولي العهد، وجميع الهيئات والمؤسسات التي تضافرت جهودها وساهمت في إنجاح موسم الحج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام.



وكانت وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية قد أشادت في موسم حج هذا العام الصورة المشرفة لجهود المملكة وما تبذله وتقدمه من خدمات لضيوف الرحمن، وحجم المشروعات التطويرية المنفذة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة للحفاظ على سلامة الحجاج.

ومكنت وكالة العلاقات الإعلامية الدولية بوزارة الإعلام، 99 إعلامياً يمثلون وكالات الأنباء العالمية، إضافة إلى القنوات التلفزيونية والصحف والإذاعات المحلية وعدد من مراسلي وسائل الإعلام العربية والإسلامية، من مواكبة تغطية موسم الحج ومراحل تنقل الحجيج.

وأوضحت أنه تم تكليف مرافقين إعلاميين لتسهيل أداء الوسائل الإعلامية المستضافة لمهامها وإنفاذ خططها الإعلامية، والتنسيق مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع باستخراج جميع التصاريح «الإعلامية والأمنية» التي تخوّل للإعلاميين العمل والتصوير داخل المشاعر المقدسة، وكذلك التصاريح اللازمة للتصوير في الحرم المكي وساحاته.