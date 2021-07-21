مجلة «تايم» الأمريكية: القاهرة ضمن قائمة أفضل 100 وجهة في العالم لعام 2021

اختارت مجلة التايم الأمريكية، في تصنيفها السنوي، مدينة القاهرة لتكون ضمن قائمة أفضل ١٠٠ وجهة استثنائية في العالم لعام ٢٠٢١ تدعو السائحين لزيارتها.

وشملت القائمة عددا من مدن العالم منها مدن كل من أثينا في اليونان، وبرلين في ألمانيا، وكان في فرنسا، ولاس فيجاس في أمريكا، ومدريد في أسبانيا وغيرها.

ووفقاً لهذا التصنيف، جاء اختيار مدينة القاهرة بسبب بناء المتحف المصري الكبير والذي ينتظر العالم افتتاحه قريباً، بالإضافة إلى إقامة ممشى أهل مصر على كورنيش النيل وعدد من فنادق الضيافة رفيعة المستوي.

وقد وقع اختيار مجلة التايم على قائمة هذه الأماكن بناء على ترشيحات من مراسلي المجلة من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على أولئك الذين يقدمون تجارب جديدة ومثيرة.

وتعتبر هذه هي السنة الثالثة التي تقوم فيها المجلة بإعداد قائمة لأفضل الأماكن في العالم والتي قامت بها المجلة تكريماً للقائمين على صناعة السياحة والسفر والذين استطاعوا وسط ظروف استثنائية التكيف والبناء والابتكار، بالاضافة الى تسليط الضوء على الإبداع والتنشيط والترويج للوجهات في جميع أنحاء العالم.

يشار إلى ان مجلة التايم Time قد اختارت في 2019 درب البحر الأحمر" Red Sea Mountain Trail" ضمن أفضل الأماكن السياحية التي توصى المجلة بزيارتها في عام ٢٠١٩ من بين ١٠٠ وجهة سياحية يجب أن تحظى بتجربة السائحين لها، ويعتبر درب البحر الأحمر هو أول درب للمشي الطويل hiking في مصر ويقع بالقرب من مدينة الغردقة، كما أنه يعد مشروعا سياحيا مجتمعيا يهدف إلى الحفاظ على البيئة وتنمية ودعم المجتمعات المحيطة به وخلق فرص عمل فى صناعات يعمل فيها سكان المنطقة، ويعد المغامر البريطاني بن هوفلر وهو أحد الذين شاركوا في تأسيس الدرب، والمغامر المصري عمر السمرة أبرز المساهمين في إعادة اكتشاف الدرب.