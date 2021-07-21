الأربعاء 21 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«ركوب الخيل وأكل الكشري».. أبرز مظاهر احتفال أهالي الغربية بعيد الأضحى

ركوب الخيل
ركوب الخيل

 

يستمر احتفال الأطفال والشباب في مدن ومراكز محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بالخروج في المتنزهات العامة والنوادي، وأيضًا كورنيش النيل في جميع المدن المُطلة علي النيل بالمحافظة.

وتوافد العشرات من الأطفال والشباب على كورنيش النيل، واستقلوا الخيول والدراجات البخارية في الشوارع، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك.

وحرص الشباب والأطفال على التقاط الصور التذكارية لاحتفالتهم بعيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل رجال الأمن.

وشهدت المطاعم إقبالًا حيث محلات بيع الوجبات السريعة وأيضًا محلات مطاعم الكشري التي حظيت بإقبال مرتفع عن الإقبال عليها بالأمس، في جميع أنحاء قري ومدن ومراكز محافظة الغربية، في ثاني أيام العيد، وبدأ الاقبال النسبي علي محلات بيع الاسماك المملحة والذي من المتوقع زيادته غدًا ليصل لاهلي مستوياته رابع ايام العيد كعادة عند أهالي المحافظة.

واحتفل طارق رحمي، محافظ الغربية، بعيد الأضحى المبارك، بزيارة دار الرعاية الاجتماعية للمسنين ( كبار بلا مأوى)، دار الرسالة لرعاية المسنات ودار إقامة أطفال بلا مأوى وذلك بحضور،  أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعي،  المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا وعادل داوود رئيس حي أول طنطا

وحرص المحافظ على تهنئة جميع النزلاء، وتقديم الهدايا العينية والمادية لهم، لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم وكذلك حرص على الجلوس مع النزلاء واطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، كما اطمأن من المسئولين على توفير كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها النزلاء وخاصة الأطفال موجهًا بحسن معاملتهم وتوفير جميع متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.

 

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