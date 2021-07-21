مي حلمي تُثير الجدل مُجددًا برفقة حسن شاكوش.. هل تربطهما علاقة عاطفية؟

تصدرت الإعلامية مي حلمي الترند، بعد ظهورها مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش في أحد المطاعم وهم يتناولون العشاء في وجود أسرتيهما، وهو ما جعل البعض يلمح إلى وجود علاقة عاطفية بينهما.

بداية القصة

كانت مي حلمي قد أعلنت عبر حسابها على “انستجرام” لأنه تعيش حالة من السعادة في هذه الفترة، حيث كتب:"يا رب أشوف كل الناس فرحانه ادي"، في تلميح منها لدخول علاقة عاطفية جديدة، وما يؤكد ذلك ظهورها في أحد البرامج الفنية وهي ترد علي دخولها في قصة عاطفية جديدة بأنه شيء محتمل، وهو ما جعل متابعي مي حلمي يسألونها عن الشخص الذي ترتبط بها لترد عليهم "مش عاوزاكم تزعلوا مني عشان مش هقدر أرد على أي أسئلة بخصوص اللي جاي أو هو مين وازاي وفين".

وبسبب تزايد الاستفسارات من متابعي مي حلمي عبر صفحتها، أغلقت الكومنتات منذ نهاية الشهر الماضي حتي الأن وهو ما اعتادت فعله في الأحداث الهامة أو الأزمات.

ظهور مي حلمي وحسن شاكوش

ظهرت مي حلمي أمس مع مطرب المهرجانات الشهير حسن شاكوش في أحد المطاعم الشهيرة الذي تقدم الأكلات المصرية في أحد المناطق الشعبية، وبالرغم من تكتم الثنائي علي علاقتهم وعدم نشر أي منهم أي تفاصيل بخصوص ارتباطهم إلا أن كاميرات المطعم الشهير رصدت تواجدهم معًا على طاولة كبيرة مليئة بالأشخاص وهم في الأغلب عائلة الثنائي وكانوا في جلسة تعارف. وأثناء خروج مي حلمي وشاكوش من المطعم ظهر شاكوش وهو يمسك بيد مي وهم يبتعدون عن الناس قبل أن تلتف حولهم.