الأربعاء 21 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مي حلمي تُثير الجدل مُجددًا برفقة حسن شاكوش.. هل تربطهما علاقة عاطفية؟

شاكوش ومي حلمي
شاكوش ومي حلمي

تصدرت الإعلامية مي حلمي الترند، بعد ظهورها مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش في أحد المطاعم وهم يتناولون العشاء في وجود أسرتيهما، وهو ما جعل البعض يلمح إلى وجود علاقة عاطفية بينهما. 

بداية القصة 

كانت مي حلمي قد أعلنت عبر حسابها على “انستجرام” لأنه تعيش حالة من السعادة في هذه الفترة، حيث كتب:"يا رب أشوف كل الناس فرحانه ادي"، في تلميح منها لدخول علاقة عاطفية جديدة، وما يؤكد ذلك ظهورها في أحد البرامج الفنية وهي ترد علي دخولها في قصة عاطفية جديدة بأنه شيء محتمل، وهو ما جعل متابعي مي حلمي يسألونها عن الشخص الذي ترتبط بها لترد عليهم "مش عاوزاكم تزعلوا مني عشان مش هقدر أرد على أي أسئلة بخصوص اللي جاي أو هو مين وازاي وفين".

 

وبسبب تزايد الاستفسارات من متابعي مي حلمي عبر صفحتها، أغلقت الكومنتات منذ نهاية الشهر الماضي حتي الأن وهو ما اعتادت فعله في الأحداث الهامة أو الأزمات.

ظهور مي حلمي وحسن شاكوش 

ظهرت مي حلمي أمس مع مطرب المهرجانات الشهير حسن شاكوش في أحد المطاعم الشهيرة الذي تقدم الأكلات المصرية في أحد المناطق الشعبية، وبالرغم من تكتم الثنائي علي علاقتهم وعدم نشر أي منهم أي تفاصيل بخصوص ارتباطهم إلا أن كاميرات المطعم الشهير رصدت تواجدهم معًا على طاولة كبيرة مليئة بالأشخاص وهم في الأغلب عائلة الثنائي وكانوا في جلسة تعارف. وأثناء خروج مي حلمي وشاكوش من المطعم ظهر شاكوش وهو يمسك بيد مي وهم يبتعدون عن الناس قبل أن تلتف حولهم. 

 

 

مي حلمي حسن شاكوش ارتباط مي حلمي وحسن شاكوش ظهور مي حلمي وحسن شاكوش حقيقة ارتباط مي حلمي وحسن شاكوش

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يجوز توجيه أموال الزكاة لـ«حياة كريمة»؟

الأكثر قراءة

«الصحة» تعلن استمرار استقبال مرضى ضمور العضلات فى 3 مستشفيات و24 مركزًا

صدمة قوية يتلقاها المارد الأحمر قبل مواجهة البنك الأهلى

أجواء حارة وارتفاع فى الرطوبة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«عمليات الغرف التجارية»: استقرار الأسعار وانتظام العمل بالأسواق خلال أيام العيد

«التضامن»: الرئيس السيسي وجه بتقديم كافة سبل الرعاية لأطفال المؤسسات

بسبب زيادة المعروض.. توقعات بتراجع أسعار الجلود 20% إلى 50% خلال موسم العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

علاقة الهجرة بالثقافة والهوية

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (9)

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

ماجد حبته

بغداد لا تعرف الأعياد

إبراهيم داود

فى محبة البساطى

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

صور

صلاة العيد فى مسجد الحاكم بأمر الله

صلاة العيد من مسجد السلطان حسن

«أصغر جزار في العيد».. أحمد يشارك والده في ذبح الأضاحي بالقناطر

محطة تل أبيب

المزيد

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل

1372 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل 