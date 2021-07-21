الأربعاء 21 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط عدد من المتحرشين في أول وثاني أيام عيد الأضحى بالإسكندرية

تحرش
تحرش

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن الإسكندرية، من شن حملات لضبط قضايا تعرض للإناث بالطريق العام "تحرش" خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك أثناء تأمين قوات الأمن من الشرطة النسائية للسينمات والحدائق العامة والمتنزهات، لمنع ظاهرة حالات التحرش الجنسي بالفتيات أثناء الاحتفال بالعيد.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط  قسم مكافحة جرائم الآداب، يفيد بتمكن القوات من ضبط عدد قضايا تعرض للإناث بالطريق العام، في نهار أول وثاني أيام العيد.

وقال مصدر أمني: إن ضباط الأمن مستمرين في مواجهة ظاهرة التحرش في الإسكندرية، من خلال تكثيف دوريات ضباط قسم شرطة مكافحة جرائم الآداب العامة وضباط إدارة البحث الجنائي والشرطة النسائية لضبط المتحرشين في الشوارع والميادين العامة والمتنزهات، وذلك للحد من ظاهرة التحرش والقضاء عليها بالشارع.

وعلى الفور، تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة التحقيقات.  

كان مدير أمن الإسكندرية كلف قوات الامن بتكثيف حملاتها بجميع أنحاء المحافظة، وفحص مستأجري الشقق المفروشة والوحدات الفندقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، فضلاً عن المرور المستمرة على المنتزهات والشواطئ ومناطق التجمعات السياحية والترفيهية، وذلك لضبط الخارجين عن القانون، وضبط حالات التحرش الجنسي أو معاكسات الفتيات، أو أي ممارسات تتعلق بالآداب العامة.

وشدد على التعامل الفوري والحازم والحاسم مع أي محاولات للتحرش بالفتيات، وتحديدًا بأماكن التجمعات وخاصة الحدائق والمنتزهات والشواطئ وطريق الكورنيش، بالإضافة إلي المناطق التجارية والسياحية والترفيهية، بهدف التصدي لكل أشكال الخروج عن القانون، وضبط أي جرائم مخلة بالأمن العام، وأي ممارسات تتعلق بالآداب العامة.

شرطة المرور طريق التحرش فحص مدير عيد الأضحى الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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