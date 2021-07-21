«نجوم من خشب» يفتتح أولى لياليه على مسرح القاهرة للعرائس

يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، أولى ليالي العرض المسرحي الجديد للأطفال "نجوم من خشب" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، على خشبة مسرح القاهرة العرائس بالعتبة، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

‎وقال الفنان محمد نور، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، إن العرض عبارة عن مجموعة من العرائس تتقدم لمسابقة نجوم من خشب، ويحاول كل منهم أن يتبارى في إظهار موهبته ولكن يظهر "ديبو" الشرير محاولًا إفساد المسابقة، وتتوالى الأحداث.

‎"نجوم من خشب" بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس، تأليف وأشعار حمدى عطية، ألحان حاتم عزت، توزيع موسيقي شهاب عزت، تصميم ديكور وعرائس نبيل الحلوجي، نحت محمد أمين، فكرة وإخراج سيد رستم.

فرق البيت الفني للمسرح تستعد لاستقبال جمهور عيد الأضحى المبارك بـ٩ عروض مسرحية ما بين القاهرة و الإسكندرية، تبدأ جميعها اليوم الأربعاء، وتستمر طوال أيام العيد، فتقدم فرقة المسرح القومي عرض " ليلتكم سعيدة" عن قصة "مطربة الكورس" لأنطون تشيكوف، من إخراج خالد جلال، وذلك على المسرح القومي في تمام الثامنة مساء.

وتقدم فرقة مسرح الطليعة على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة عرض "الصندوق" عن قصة أحلام الدمى لطه سادات، تأليف وأشعار محمد زناتي، من إخراج رضا حسنين، وذلك في تمام التاسعة مساءً، وتفتح الفرقة أيضًا على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة عرضها الجديد "سيدة الفجر" من تأليف الكاتب الأسباني اليخاندرو كاسونا، وإخراج أسامة رءوف وذلك في تمام السابعة والنصف مساءً.

أما فرقة مسرح الشباب فتستقبل جمهور عيد الأضحى بعرض "أفراح القبة" عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، وذلك في تمام التاسعة مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل، وتقدم الفرقة أيضًا عرض " Dogs"، فكرة وإخراج كمال عطية، وذلك على مسرح السلام بشارع القصر العيني في تمام الثامنة مساءً.

بينما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرضها الجديد "عفركوش" من تأليف عيسى جمال، وإخراج عادل الكومي، وذلك في تمام السادسة والنصف على مسرح متروبول بالعتبة، أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتقدم حفلتين متتاليتين لعرض "نضارة المهرج" ضمن مشروع عروض "أحلام شتوية"، من تأليف محمد ناصف، وإخراج يوسف أبوزيد، وذلك في تمام الرابعة عصرًا، والسادسة مساءً على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

وبالإسكندرية؛ تقدم فرقة مسرح الإسكندرية عرض "قاع"، نتاج ورشة نجوم المستقبل بالفرقة، فكرة وإخراج محمد مرسي، وذلك في تمام الثامنة مساءً على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية.