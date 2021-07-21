تفاصيل سقوط طفلة من شباك منزلها أثناء صلاة العيد بالإسكندرية

حادث مأساوي شهدته الإسكندرية في أول أيام عيد الأضحى، بسقوط طفلة صغيرة من شباك منزلها بمنطق الهانوفيل بحي العجمي غرب الإسكندرية، بعد أن تركتها والدتها بمفردها وقت صلاة العيد، لتسقط من الدور الثالث وتتوفي متأثرة بجراحها بعد وصولها للمستشفي.

وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعي، «فيسبوك»، واقعة مأسوية، بسقوط طفلة من شباك منزلها بالطابق الثالث بشارع القويري في منطقة الهانوفيل، ووثقت الكاميرات لحظة سقوط الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات بعد أن تركتها أسرتها في المنزل بمفردها، حيث صعدت إلى الشباك لتسقط منه على الفور.



•شهود عيان يروون تفاصيل الحادث

أكد أحمد شوقي شاهد عيان على الواقعة، أنه رأى حادث الطفلة عند خروجه من صلاة العيد، حيث كان الموقف صعب، وحزين على جميع المتواجدين في أول أيام العيد، قائلًا:« الطفلة راحت عن ألي احن عليها من امها».

وأضاف لـ«الدستور» أن الأم تركت الطفلة قبل صلاة العيد بمفردها في المنزل، حيث يتواجد سرير أسفل الشباك مما سهل على الطفلة التسلق وفتح الشباك لتسقط منه في الحال، لافتة إلى أن الأم تركت الطفلة ما يقرب من ساعة ونصف إلى ساعتين، وهو تبين من غرق الشقة بالمياه.

وأشار إلى أن أحد المارة وهو غريبًا على المنطقة أسرع بالطفلة بسيارته إلى أقرب مستشفى، حيث رفضت عدة مستشفيات استقبالها، حتى آخر مستشفى التي وصلت لها ووافقت على استقبالها بصعوبة، مشيرًا إلى أن والدتها حضرت إلى المستشفى بعد مرور أكثر من نصف ساعة من وصول الطفلة للمستشفى.

وقالت سارة محمد أحد أهالي المنطقة، إنها عادت من صلاة العيد وجدت صديقتها منهارة، بعد رؤيتها الحادث، مشيرة إلى أن الطفلة سقطت بعد انتهاء الصلاة مباشرة وقبل إنتهاء خطبة العيد.

وأضافت لـ« الدستور» أن الأهالي اسرعوا بالطفلة إلى المستشفى، حيث كانت غائبة عن الوعي، مشيرة إلى أن تم إبلاغهم انها تعرضت لكسر بالجمجمة، دخلت على إثرها لوحدة العناية المركزة وتوفاها الله.

وأشارت إلى أن والدة الطفلة لم تتركها وقت صلاة العيد فقط، ولكن من الواضح أنها تعرضت لظرف طارئ، لافتة إلى أن عندما لم يظهر أحد من أسرة الطفلة، اضطرت الاهالي لكسر الشقة حيث كانت الشقة غارقة بالمياه، نتيجة عودة المياه عقب إنقطاعها.

وأوضحت أن الأهالي تحركوا بالطفلة على المستشفى، بعد أن انتظروا ظهور أحد من أسرتها دون جدوى، مشيرة إلى أنه رفضت أحد المستشفيات الخاصة استقبالها في البداية وتم الوصول بها لمستشفى تخصصي آخر.



•هجوم من رواد « فيس بوك» على والدة الطفلة

وشن رواد موقع التواصل الإجتماعي هجومًا على والدة الطفلة التي تركتها وحدها في المنزل بمفردها.

وقالت رشا خليل معلقة على الحادث:« منها لله امها ربنا بيحب الطفلة دى أنه اخدها من ام مهمله زى دى بجد الأم لازم تتحاكم موضوع أن الواحده تسيب عيالها وتنزل ده انتشر بغباء».

فيما علقت هويدا بركات على موقع «فيسبوك»: «حرام عليها وأكبر غلط تسيب أطفالها لوحدهم وتنزل من بيتها وربنا مايرضاش بكده لأنهم أمانة ودي رسالتها الأولي وكفاية عقاب ربنا لها لإهمالها، وأبو البنت كان فين رب البيت برضه مسئول معاها عن اللي حصل وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم».

كما طال الهجوم مصور الفيديو، حيث كانت التعليقات «إللي بيصور مش قادر يلحقها بدل ما يفضل يصور».

وأشار عماد عادل أحد قاطني المنطقة أنه يعرف المكان الذي تم التصوير منه جيدًا، حيث تم التصوير من الدور العاشر بأحد العقارات التي يفصلها عن مكان الواقعة شارع وارض فضاء، حيث تعد مسافة كبيرة، لافتًا أن الوقت التي اتخذته الطفلة للسقوط من الشباك لم يتعدى 30ثانية.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بسقوط طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، من الطابق الثالث، بشارع قصر القويري بمنطقة الهانوفيل العجمي، وتم نقلها الي المستشفى لتلقي العلاج.

وقررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول وفاة طفله إثر سقوطها من الطابق الثالث، بالتزامن مع صلاة عيد الأضحى المبارك، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.