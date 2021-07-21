كيف تستعدين لفرحك في عيد الأضحى؟

العيد هو وقت مثالي للغاية للاحتفال بالمناسبات السعيدة في جميع البلدان العربية، فيختار العديد من الأزواج الاحتفال بزفافهم في هذه الفترة المبهجة، للاستفادة من العطلة والاحتفال مع العائلة والأصدقاء، لذلك إذا كنتِ عروسًا في العيد وستتزوج قريبًا ، ويقدم "الدستور" بعض النصائح لمساعدتك قبل حفل زفافك بالعيد.

كما يجب أن تبدو العروس دائمًا وتشعر بأنها في أفضل حالاتها لأن “كل العيون عليها”، من شعرها ومكياجها إلى اختيارات الموضة، لذلك كل عروس تحتاج إلى بعض النصائح والإلهام لتبدو وتشعر بأفضل حال في جميع المناسبات الخاصة، ومن تلك الأوقات المميزة العيد.

لذلك يقدم موقع “arabiaweddings” بعض النصائح للعروس في الموضة والجمال لكي تبدين رائعة في العيد:



التسوق

تأكدي من شراء جميع احتياجاتك قبل العيد، حيث تميل العديد من المتاجر إلى التخفيضات والعروض الترويجية، وعادة ما تنفد العناصر الجيدة من المخزون بسرعة، لذا تأكد من إنهاء العناصر المهمة في قائمتك قبل العيد.

احفظ التاريخ

يميل الكثير من الناس إلى التخطيط لعطلاتهم العائلية قبل العيد، لذا تأكدي من أنك قد أبلغت ضيوفك بالفعل وأرسلت دعوات الزفاف.

تجهيزات حفلات الزفاف

تقام العديد من حفلات الزفاف خلال العيد، لذا احرصي على حجز المصورين والدي جي والسيارات وبائع الزهور وكذلك صالون تصفيف الشعر وفنان الماكياج.

شهر العسل

تأكدي من تعيين جميع خطط السفر وشهر العسل في وقت مبكر، حيث يحجز الأشخاص رحلاتهم قبل عطلة العيد.

الحناء

من المعتاد رسم الحناء في العيد، والعديد من العرائس لديهم تصاميم حناء مرسومة على أيديهم لحفل زفافهم، لذلك تأكدي من أنكي تعرفي بالضبط ما تريديه واختواختاري نمط ووشم الحناء الذي تريديه.



عطور العيد

اختاري عطرًا جديدًا تحبينه، ومن أشهر الاختيارات بين العرائس العربيات خلال العيد رائحة العود أو المسك.

الملابس

تعتبر العبايات دائمًا اختيارًا شائعًا خلال عطلة العيد للقاء وتحية العائلة والأصدقاء، يقوم مصممو الأزياء بإعداد مجموعات العيد في وقت مبكر لمنحك بعض الوقت لاختيار طلب لعبايتك المفضلة.

مصممي الأزياء

يقدم مصممي الأزياء العديد من التصميمات الجديدة لفساتين الأفراح، التي يمكن أن تختاري منها ما يناسبك سواء مصريين أو عرب أو عالميين إذا كانت الميزانية تسمح بذلك.