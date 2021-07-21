بـ«عمهم وأنتيم مراتي».. محمد إمام يتجه للسينما بعد انتهاء موسم عيد الأضحى

يعيش الفنان محمد إمام حالة من النشاط الفني، وتحديدا بالسينما حيث يتفرغ خلال الفترة المقبلة لفيلمين وهما “عمهم” و “أنتيم مراتي” وذلك بعد نجاحه الكبير خلال موسم رمضان الماضي بمسلسل “النمر”.

ويستعد الفنان لتصوير أحدث أعماله الفنية السينمائية والتي تحمل عنوان “عمهم” بشكل مبدئي وهو اسم غير نهائي للعمل، وعلمت “الدستور” من مصدر داخل فريق العمل أن الجهة المنتجة للفيلم تعكف على التجهيزات والتحضيرات اللازمة للعمل والتي انطلقت قبل موسم عيد الأضحى الجاري، وتجري جلسات عمل مكثفة لإبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في العمل بالاضافة إلى وضع الخطة الزمنية والمكانية لانطلاق التصوير بعد انتهاء العيد.

وكان كلا من الفنانين سيد رجب ومحمود حميدة تعاقدوا بشكل رسمي للمشاركة في بطولة العمل خلال الفترة الماضية، والفيلم من إخراج حسين المنباوي، وتأليف وسام صبري، ومن إنتاج أحمد السبكي.

- تفاصيل فيلم "أنتيم مراتي" للفنان محمد إمام

في السياق ذاته، يستعد النجم محمد إمام لبدء تصوير فيلمه السينمائي الجديد "أنتيم مراتي"، وهو اسم مؤقت للفيلم، والذي يتعاون فيه للمرة الأولى مع المنتج وائل عبدالله عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وتحديدًا في شهر أغسطس المقبل، والفيلم من تأليف وائل عبدالله وإخراج أحمد الجندي.

وأوشك المؤلف على الانتهاء من كتابة سيناريو الفيلم المقرر عرضه مطلع عام 2022، والذي يعود به النجم محمد إمام إلى السينما بعد فترة غياب منذ آخر أفلامه "لص بغداد" والذي عرض في عام 2019.

والفيلم سوف ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الاجتماعية الممزوجة بالأكشن، وسوف يظهر من خلاله محمد إمام بشكل مختلف تمامًا.

- آخر أعماله التلفزيونية

يذكر أن آخر أعمال النجم محمد إمام خلال الموسم الرمضاني الماضي مسلسل "النمر"، والذي دارت أحداثه حول وجود شاب يتميز بالشجاعة في صعيد مصر، ويلقب بالنمر لشدة هذه الشجاعة، ويتورط في قتل أحد الأشخاص الذي يحاول أهله الأخذ بثأره؛ مما يجعله يهرب إلي القاهرة بعيدًا عن أهل القتيل، ويناقش المسلسل عددًا من القضايا الهامة في المجتمع أبرزها قضية الثأر والخيانة والغدر.