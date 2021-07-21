الأربعاء 21 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في العيد.. خبيرة ديكور تستعرض لـ«الدستور» أفضل طرق تنظيم المنزل

تنظيم المنزل
تنظيم المنزل

تتسائل ربات المنازل في عيد الأضحى المبارك عن كيفية تنظيم المنزل وتجميله لللحصول على أفصل شكل ديكور وأفضل شكل جمالي له خاصة أن فترة العيد تكون وقت تبادل الزيارات بين الأهل والأصدقاء ويكون المنزل محط استقبال الضيوف بشكل عام.

وحرصًا من “الدستور” علي توفير كافة المعلومات الهامة لقرائها بشكل عام ولربات المنازل بشكلٍ خاص نعرض لكم في السطور التالية حوار مع المهندسة لمياء صلاح المعنية بتنظيم كل ما يخص المنزل.

هل يمكن أن تعطينا نبذة مختصرة عن الديكور المنزلي ؟
هناك ثلاثة  أنواع من الديكور الخاص بالمنازل وهي الديكور الكلاسيكي والديكور  المودرن والديكور المختلط ما بين الاثنين، والديكور الكلاسيكي عبارة عن الديكور الفرنسي وعند اختيار هذا النوع من أنواع الديكور يراعي اختيار معايير تشطيب المنزل نفسه حتي يكون هناك انسجام ما بين التشطيب والاثاث.

ويرجي مراعاة أن الديكور الجيد يدخل في تكوينه الاختيار الجيد للأثاث وكذلك الإضاءة، وقبل  تأسيس المنزل والإقدام علي شراء قطع الأثاث يجب أن نعرف مدي ملائمة قطع الأثاث هذه للمكان من حيث الحجم أولًا ومن حيث اللون، ثانيًا بحيث يكون هناك  تناسق وتناغم في  الألوان ما بين ألوان الجدران وأرضية الغرف وألوان  الأثاث، كما أن الألوان المزعجة تزعج العين وتجعل الرؤية غير مرتاحة.

هل يمكنك أن تحدثينا عن تنظيم ديكور المنزل أثناء فترة العيد المبارك وكيف يمكن تغيير هذا الديكور بأبسط الإمكانيات؟

مع  كل مناسبة من الصعب تغيير ديكور المنزل لأن هذا مكلف  مكلف ولكن بالإمكان تزويد قطع أثاث بعينها فهذا  غير مكلف خاصة إذا تم شراء إكسسوارات لكل غرفه ولكل جزء من أجزاء المنزل سنحصل علي الكثير من التغيير.

علي سبيل المثال بإمكان تزيين الحوائط بالزينة  البسيطة الخاصة بالعيد وهي متوافرة بسهولة وغير مكلفه، كما يمكننا شراء خداديات جذابة ووضعها في غرفة المعيشة لتضفي منظرًا رائعًا عليها.

ونستطيع إستخدام فاظات الورد لتجميل كافة أجزاء المنزل فيعطي هدوء وراحة، وبإمكان القيام بشراء أباجورات ذلك أسهل من تغيير الأثاث.

كيف يمكن تغيير توزيع الأثاث في المنزل قبيل العيد للحصول علي تنظيم أكثر؟

في غرفة النوم بالإمكان تغيير مكان السرير لو هناك مساحة جيدة للتغيير، وكذلك تغيير المفارش، وإستخدام الشموع والفاظات.

بينما في غرفة المعيشة بإمكان تغيير زاوية أكبر أريكة ووضعها في مكان مختلف، كذلك يمكن إستبدالها إذ كانت كبيرة الحجم بالكثير من الكراسي الصغيرة وذلك سيوفر مساحة بالإمكان إستخدامها وسيتيح إستقبال الكثير من الضيوف.

ما هو  ديكور ترتيب غرفة الطعام المفضل علي العيد؟

يفضل وضع المفارش وورق المناديل والشمعدان علي السفرة وأن تكون هناك فازة ورد بها ألوان مبهجة ويحبب أن  تكون هذه الفازة  منخفضة وفي منتصف السفرة.

ويوضع طبق لتناول الطعام أمام كل كرسي  وبجواره شوكة وسكين بينما الطبق الرئيسي يوضع في منتصف السفرة علي الخط الرأسي للطاولة وتترك مسافة بين كل  طبق وآخر وتوزع الأطباق أمام كافة الأفراد.

والخطوة التالية هي وضع مناديل علي كل طبق بشكل انيق وجميل وبالإمكان وضع المنديل  بجوار الطبق أو بداخله، والسفرة ككل نستطيع تزيينها بأطباق من المكسرات.

كيف يمكن تزيين الستائر الموجودة بالمنزل  قبل العيد أو تجديد شكلها ؟

إذا كانت الستائر الخاصة بالديكور المودرن “بلاك أوت” (وهي نوع من أنواع الستائر تتكون من طبقات  معينة من الستائر فوق بعضها البعض ويكون بها عدة ألوان)

 بإمكاننا وضع قطعة قماش قطيفة أو حرير علي الستائر وجزء يمين او شمال هذه الستائر المودرن لتبدو بمظهر جديد.

ديكور العيد ديكور غرفة المعيشة ديكور الستائر ديكور غرفة الجلوس ديكور الصفره ديكور المنزل في العيد ترتيب البيت في العيد تنظيم المنزل في العيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يجوز توجيه أموال الزكاة لـ«حياة كريمة»؟

الأكثر قراءة

أجواء حارة وارتفاع فى الرطوبة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

صدمة قوية يتلقاها المارد الأحمر قبل مواجهة البنك الأهلى

محمد عواد يفسد الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

«الصحة العالمية»: العالم أمام كورونا ولابد من تلقيح 70% من البشر

«البترول» تُسابق الزمن لتوفير ألف محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي

مستعينة بـ دينا الشربينى فى إعلان القرار.. ريهام سعيد تعتزل الإعلام وتتجه للتمثيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (9)

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

ماجد حبته

بغداد لا تعرف الأعياد

إبراهيم داود

فى محبة البساطى

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

صور

صلاة العيد فى مسجد الحاكم بأمر الله

صلاة العيد من مسجد السلطان حسن

«أصغر جزار في العيد».. أحمد يشارك والده في ذبح الأضاحي بالقناطر

محطة تل أبيب

المزيد

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل

1372 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل 