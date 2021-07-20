«صحة بني سويف» تحرر 10 محاضر وتسحب 17 عينة للفحص المعملي

أعلنت مديرية الصحة في بني سويف، اليوم الثلاثاء، بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة تحرير 10 محاضر فى حملات مكثفة لفريق مراقبة الأغذية بناصر بإشراف الدكتورة نعمه أبو مسلم مدير الإدارة الصحية على السلخانات وشوادر اللحوم والجزارين وثلاجات المجمدات ومحلات الأمن الغذائي بمركز ناصر.

وأكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق أنه تم تحرير 5 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، وتحرير محضرين لعدم توافر الاشتراطات الصحية، وتحرير 3 محاضر لمخالفة القانون لنقل لحوم بعربات مكشوفة وغير مخصصة لهذا الغرض، وسحب 17 عينة للفحص المعملي والتي شملت لحوم وكبدة وأسماك مجمدة.

وفى سياق منفصل أجري الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بالمرور علي عدد من المستشفيات لمتابعة تقديم الخدمة الصحية داخل تلك المستشفيات أول أيام عيد الأضحى المبارك.

حيث تم المرور على مستشفى الحميات لمتابعة انتظام تواجد الأطباء بالنوبتجيات وتم المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ وتقديم التهاني بالعيد للعاملين بالمستشفى والاطمئنان على المرضى بالأقسام الداخلية وتقديم التهاني لهم بالعيد.

كما قام وكيل وزارة الصحة بالمرور على مستشفى الصدر لمتابعة تواجد الأطباء بالنوبتجيات وأقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والاطمئنان علي المرضي بالعناية والتأكيد علي اتباع بروتوكول العلاج لفيروس كورونا وتم متابعة أعمال تطوير القسم الداخلي بالمستشفى وتقديم التهاني للعاملين والمرضي.

واختتم الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة جولته بالمرور على مستشفى ناصر العام لمتابعة أقسام الاستقبال والطوارئ والاستماع لشكاوي المرضي وحلها في حينه وأثناء المرور تم التنسيق مع المستشفى الجامعي لتحويل حالة لرجل مسن تتطلب حالته الصحية التحويل للعناية المركزة للمخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي لاشتباه الإصابة بنزيف في المخ وقد تحتاج إلي تدخل جراحي.