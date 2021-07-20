دراسة: شرب القهوة يقلل من خطر الإصابة باضطراب القلب

أثبتت دراسة جديدة، أن شرب القهوة يمكن أن يقلل من خطر فرص الإصابة باضطراب نظم القلب، فمع كل فنجان إضافي يومي يقلل من فرص الإصابة بنسبة 3%.

ووفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني، فقد درس خبراء جامعة كاليفورنيا بيانات المشاركين بالدراسة لمدة خمس سنوات للوقوف على تأثير القهوة على القلب، وهل لها فوائد أم لا.

ولخصت الدراسة المفاجئة إلى أن القهوة قد تسبب التوتر، لكنها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بنظم القلب غير الطبيعي أو عدم انتظام ضربات القلب.

ووفقًا للدراسة، حلل الباحثون بقيادة جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، تأثير استهلاك القهوة على حالات عدم انتظام ضربات القلب بين أكثر من 380 ألف شخص.

ووجد الباحثون، أن كل كوب إضافي يستهلكه المرء على أساس يومي يبدو أنه يقلل من خطر الإصابة بنظم القلب غير المنتظم بنسبة 3 في المائة، حيث أجرى الدراسة الدكتور الحيوي إيون جيونج كيم، من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وزملاؤه، وذلك للوقف على فوائد القهوة.

وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: أن في هذه الدراسة الجماعية ارتبطت الكميات المتزايدة من تناول القهوة بشكل اعتيادي بانخفاض خطر عدم انتظام ضربات القلب للمشاركين في الدراسة.

وأضافوا الباحثون، أن هذا هو الحال خاصة بالنسبة للرجفان الأذيني وتسرع القلب فوق البطيني ، مع عدم وجود دليل على أن الاختلافات المحددة وراثيًا في استقلاب الكافيين أدت إلى تعديل هذه الارتباطات.

في الجزء الأخير من الدراسة ، نظر الفريق لمعرفة ما إذا كانت سبعة متغيرات جينية مختلفة معروف أنها تؤثر على استقلاب الكافيين قد غيرت العلاقة بين استهلاك القهوة وخطر عدم انتظام ضربات القلب، وأكدت أنها لا تأثير.

«فوائد شرب القهوة»

يعتبر الكافيين آمنًا للاستهلاك بجرعات تصل إلى 400 مجم يوميًا، حيث تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يكون له مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك مكافحة أمراض الكبد ومرض السكري من النوع الثاني.

قال الباحثون إن الجمع بين كوبين إلى أربعة أكواب من القهوة يوميًا مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام سيكون أكثر فاعلية في الحفاظ على الوزن.

كما أظهرت دراسة أجريت عام 2015 أن تناول كوبين فقط يوميًا يمكن أن يساعد الملايين من أخصائيو الحميات في الحفاظ على لياقتهم بمجرد بلوغهم الوزن المطلوب.