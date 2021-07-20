هربًا من حرارة الجو.. إقبال على شواطئ الإسكندرية فى أول أيام العيد

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إقبالًا ملحوظًا من أهالي وزائري المدينة الساحلية في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأجرت «الدستور» جولة بشواطئ شرق الإسكندرية، بداية من شاطئ السرايا العام وحتى شاطئ المندرة، حيث تواجد أهالي المحافظة والمصطافين بالشواطئ للاحتفال بعيد الأضحى، بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة والموجة الحارة التي تتعرض لها المدينة الساحلية.

ومن جانبه أكد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة لتكثيف تواجد المفتشين والمراقبين علي شواطئ الإسكندرية بالقطاعين الشرقي والغربي.

ولفت إلى أن تم إصدار عدة تعليمات مشددة لمستأجري الشواطئ، جاءت علي رأسها حسن استقبال ومعاملة رواد الشواطئ والتنبيه المشدد علي عدم فرض الإكراميات علي الرواد سواء من عمال الشماسي أو عمال نظافة دورات المياه، ومنع تداول الشيشة والمشروبات الكحولية علي شواطئ الإسكندرية، وتسهيل مهمة مفتشى الإدارة المتواجدين بالشواطئ، والتأكيد علي مجانية دورات المياه وغرف خلع الملابس.

شواطئ الإسكندرية



•خطط مرور ومراقبة للشواطئ

واعتمد جمال رشاد خطط مرور الإدارة العامة للسياحة علي الشواطئ وكل الكافيتيريات الخاضعة لإشراف ورقابة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، مع التشديد علي حظر إقامة الحفلات طبقا لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أنه تم تكثيف تواجد المفتشين والمراقبين علي الشواطئ، لافتاً إلى ضرورة تعاون رواد الشواطئ والإبلاغ عن أى مخالفات فور حدوثها، والالتزام بمواعيد نزول البحر، ومتابعة نسب إشغال الشواطئ علي الموقع الإلكتروني قبل النزول إلى الشواطئ لتجنب الازدحام.

شواطئ الإسكندرية

ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، علي رفع درجة الاستعداد القصوى بشواطئ الإسكندرية، لاستقبال مواطني وزائري الشواطئ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشدداً على جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة اللواء جمال رشاد، لتكثيف حملات الرقابة بشواطئ الإسكندرية علي مدار اليوم لمنع أي تجاوزات أو مخالفات وتوقيع غرامة فورية علي المخالفين.

وشدد المحافظ علي الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق كل التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن التواجد علي الشواطئ وعلي رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة علي شواطئ الإسكندرية.

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية