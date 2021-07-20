إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بقرية حاجز بني سليمان ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، بينهم أب و2 من أبنائه، بكدمات وكسور إثر مشاجرة في قرية حاجز بنى سليمان، التابعة لمركز بني سويف حيث جرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج، فيما انتقلت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن بني سويف لضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ باندلاع مشاجرة بقرية حاجز بنى سليمان التابعة لدائرة مركز بنى سويف ووجود مصابين، حيث جرى توجيه مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بنى سويف إلى القرية لفض المشاجرة وضبط اطرافها، ومنع تجددها مرة أخرى، والوقوف على أسبابها.

وتبين أن المصابين هم: "وحيد.ع.م" 58 سنة، فلاح مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، ونجليه"محمد" 32 سنة، فلاح مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيمن، "إسلام" 20 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيسر، و"رضا.ج.م" 50 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، وجميعهم مقيمون بقرية حاجر بني سليمان.

جار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.