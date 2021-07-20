تراجع إيرادات «مش أنا» لـ تامر حسني في شباك التذاكر

حصد فيلم “مش أنا” للنجم تامر حسني المركز الثالث برصيد إيرادات بلغ 612.768 ألف جنيه فقط أمس الاثنين

وجاء ذلك خلفاً لفيلم «العارف» (بطولة أحمد عز) الذي احتل المركز الأول وفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» (بطولة كريم عبدالعزيز) الذي جاء في المركز الثاني.

أبطال فيلم «مش أنا»

فيلم “مش أنا” من بطولة تامر حسني وسوسن بدر وحلا شيحة وماجد الكدواني ومن سينارو وحوار تامر حسني ومن إخراج سارة وفيق.

قصة فيلم مش أنا

تدور أحداث فيلم «مش أنا» حول إصابة بطل العمل الذي يقدمه تامر حسني في شخصية «حسن» بحالة نفسية خطيرة، وتربطه علاقة قوية جداً بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر.

وتشهد أحداث الفيلم ارتباطاً كبيراً بينهما وحرصاً ملحوظاً من الابن على الجلوس مع الأم أطول وقت ممكن، ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته، وبعد ذلك يفقدها فيتعرض لمشكلات بسبب شخصيته المهتزة، ويدخل في دويتو كوميدي مميز مع الفنان الكبير ماجد الكدواني.

تفاصيل أزمة حلا شيحة مع تامر حسني

كانت الفنانة حلا شيحة، قد هاجمت صناع فيلم "مش أنا"، بمجرد طرح أغنية "بحبك"، للنجم تامر حسنى، والتي حققت نجاحا كبيرا بمجرد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكتبت شيحة عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام، معلقة على المشاهد المتفرقة التى تجمعها بالنجم تامر حسنى: "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة، وخصوصا بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، واتفاجأت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام، ورد الصيف اللي فات، وأكد لي أنه هيحترم رغبتي.

وشهدت الأيام الماضية سجالا بين أطراف الازمة بعد أن قررت الشركة المنتجة لفيلم مش انا مقاضاة حلا شيحة كما تبرأت نقابة المهن التمثيلية برئاسة د. أشرف زكي من الفكر الظلام في الفن وقررت شطب عضوية حلا شيحة.