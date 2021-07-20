في أول أيام العيد.. محافظ أسيوط يزور دور الأيتام ويقدم لهم العيديات والهدايا (صور)

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء، الأطفال الأيتام التابعين لدار الصفا لرعاية الأيتام (بنات) ودار الحنان بالفتح (بنين) فرحتهم بعيد الأضحى المبارك وقدم لهم وللعاملين التهنئة بعيد الأضحى المبارك وقام بتوزيع العيديات والهدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم.

جاء ذلك خلال زيارته لدار الصفا لرعاية الايتام بنات بحي غرب مدينة أسيوط يرافقه العميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط والعقيد أركان حرب محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط.

وأكد محافظ أسيوط على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لمؤسسات الرعاية الإجتماعية ورعاية الأيتام وتقديم كافة خدمات الرعاية الإجتماعية والصحية والترفيهية لهم لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم والعمل على إدماجهم بالمجتمع وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببناء الإنسان وتقديم الرعاية والمساندة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع.

وأشاد المحافظ خلال الزيارة بمستوى الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها الدار للأطفال وجهود القائمين عليها لدمجهم في المجتمع كأفراد لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات لافتا إلى حرصه على تقديم الدعم المادى والمعنوى الكامل وكل أوجه المساعدة للجمعيات والدور التي ترعى الأيتام بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني.

وأعرب اللواء عصام سعد عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال فهم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع مؤكدا أننا جميعا علينا مسؤولية كبيرة في إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم وتوفير كافة الأجواء المناسبة لهم مطالبًا مسئولي الدور ومديرية التضامن الاجتماعي بالاستمرار على هذا المستوى ومراعاة الجوانب الإنسانية ومطالب الأطفال.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة