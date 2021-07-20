الليلة.. عرض مسرحية «كوكو شانيل» لشريهان على شاهد VIP

تعرض منصة شاهد الرقمية مساء اليوم المسرحية الاستعراضية "كوكو شانيل" من بطولة الفنانة شيريهان، والتي تعود من خلالها بعد غياب لسنوات طويلة والجدير ذكره أن كانت بطلة إعلان إحدى شركات الإتصالات في رمضان الماضي.

وتأتي عروض المسرحيات الاستعراضية والمقرر عرضها على منصة شاهد VIP قريبًا، بالتعاون بين مجموعة MBC والهيئة العامة للترفيه، حسبما أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومن إنتاج شركة العدل جروب.

"كوكو شانيل" هي المسرحية التي تشهد عودة النجمة الكبيرة شيريهان للساحة بعد فترة غياب طويلة منذ آخر أعمالها الفنية قبل 18 عامًا.

ومن المقرر عرض العمل عبر منصة شاهد VIP" في تمام الثامنة مساءً على أن يعرض مطلع العام الجديد على شبكة mbc.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، قد أعلن مؤخرًا، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» عن عودة شيريهان، قائلًا: «ترقبوا عودة النجمة الكبيرة شيريهان للأضواء بعد غياب سنين في عمل مميز على منصة شاهد برعاية هيئة الترفيه السعودية».

وأطلت شيريهان على الجمهور المصري والعربي بعد فترة غياب طويلة في موسم رمضان الماضي، عبر إعلان تليفزيوني لصالح إحدى شركات المحمول، وجسدت انتصارها على المرض والأزمات الصعبة التي تعرضت لها بشكل استعراضي وُصف بأنه «مُبهر».

تفاصيل مسرحية كوكو شانيل

وتتناول المسرحية التي تعود بها شيريهان للشاشة مجددًا بعد غياب دام نحو 18 عامًا، قصة حياة مصممة الأزياء الشهيرة، كوكو شانيل، وعلامتها التجارية الأشهر في العالم في مجال الأزياء، وتتضمن عروضًا استعراضية وأغنيات متنوعة، وتم تصويرها للتليفزيون في عام 2019. وكان من المتوقع عرضها في بداية العام الماضي، لكن جائحة كورونا حالت دون عرضها.

ويضم فريق عمل المسرحية التي بدأ العمل عليها منذ 5 سنوات، أسماءً هي الأفضل والأهم في مجالها.

تصوير المسرحية يقف خلفه مدير التصوير أحمد المرسي، الذي تولى تصوير إعلان شريهان في رمضان الماضي، كما كان المخرج والمصور لفعاليات موكب المومياوات الملكية بالاشتراك مع مازن المتجول، ويعتبر المرسي واحداً من أهم مديري التصوير في العالم العربي، ويمتلك مسيرة تتجاوز 50 فيلماً حصل من خلالها على أكثر من 20 جائزة دولية.

يصمم ديكور المسرحية مهندس الديكور محمد عطية الذي كان مسؤولاً عن ديكور موكب المومياوات الملكية، وهو أحد أهم مصممي الديكور في مصر والعالم العربي، وتضم أعماله الفيل الأزرق وولاد رزق وغيرها من الأعمال.

وفي المونتاج يتولى المهمة المونتير أحمد حافظ، أحد أعضاء فريق موكب المومياوات أيضاً، وهو مونتير يرتبط بأهم الأعمال في السينما المصرية مثل الفيل الأزرق وما وراء الطبيعة وفي كل أسبوع يوم جمعة وغيرها.

كذلك يضم فريق عمل المسرحية مصمم الرقصات هاني أباظة الذي وقف وراء تصميم استعراضات موكب المومياوات، وكان قد تعاون مع شريهان في موسم شهر رمضان الماضي.

وبالإضافة إلى فريق الموكب، يضم فريق عمل كوكو شانيل أسماء مهمة خلف الكاميرا والمسرح، منهم مصممة الأزياء ريم العدل التي تضم أعمالها تصميم أزياء في كل أسبوع يوم جمعة وواحة الغروب وشيخ جاكسون واشتباك.

يشار إلى أن آخر أعمال شيريهان الفنية كان فيلم «العشق والدم» الذي عرض في 2002 مع المخرج أشرف فهمي، وبطولة محمد رياض وفاروق الفيشاوي.

وأعلنت شيريهان، انتهاء عقدها مع شركة «العدل جروب»، وعدم تقديم أي عروض أخرى من التي تعاقدت عليها مع شركة العدل خلال عام 2017، حيث تم الإعلان عن تقديم شيريهان 13 عرضًا مسرحيًا عن شخصيات نسائية مؤثرة، على غرار مارلين مونرو ورابعة العدوية وماري كوين وكوكو شانيل وكليوباترا، لكنها صورت مسرحية واحدة، وهي «كوكو شانيل».

وتعد مسرحية «شارع محمد علي» آخر مسرحية شاركت فيها الفنانة المصرية في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، بمشاركة فريد شوقي، وهشام سليم، ومحمود الجندي وغيرهم.