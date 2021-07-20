احتفالات أهالى الغردقة بعيد الأضحى فى ساحات وميادين المدينة (صور)

شهدت ساحة مسجد الميناء الكبير وميدان الميناء الكبير بمدينة الغردقة احتفالات مواطني وأهالي المدينة بعيد الأضحى المبارك، حيث تم توزيع الحلوى والبالونات على الأطفال وسط فرحة وبهجة العيد.

وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بالشوارع والطرقات المختلفة القريبة من المساجد الكبرى، حيث تم أداء صلاة العيد فيها، وقامت بتمشيط الشوارع مع عدم السماح بتوقف السيارات حتى لا تعيق السيولة المرورية.

وكانت مديرية أوقاف البحر الأحمر أكدت أنه تم تحديد 184 مسجدا من المساجد الكبرى بكافة مدن المحافظة لإقامة صلاة العيد بها، والالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وسائر الصلوات من اصطحاب المصلى وارتداء الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعي.



احتفالات العيد بالغردقة

أماكن مجانية لزوار الغردقة في العيد.. تعرف عليها



وتشتهر مدينة الغردقة باستقبالها للمعيدين وأسرهم خلال مواسم الأعياد، ويفضل الكثير من الأسر المصرية قضاء العيد علي شواطئ مدينة الغردقة الساحلية.



وتستعرض «الدستور» لمتابعيها أفضل الأماكن والمناطق التي تستقبل المواطنين مجانًا خلال العيد بدون رسوم دخول.

احتفالات العيد بالغردقة

الممشى السياحي

ويأتي من بين أفضل الأماكن المجانية وأكثرها استقبالًا للمواطنين في العيد الممشى السياحي وهو أشهر الأماكن التي تستقطب سكان وأهالي مدينة الغردقة خاصة، والوافدين عامة في العيد، حيث يبعد عن وسط المدينة بحوالي 10 دقائق بالسيارة ويمكن الوصول له عن طريق سيارات الأجرة من قلب مدينة الغردقة.

احتفالات العيد بالغردقة

ممشى شارع شيري بالغردقة

ويأتي بعد الممشى السياحي ممشى شيري وهو ثاني أشهر المناطق السياحية والشعبية التي تشهد تجمعات وإقبالاً كبيرًا من المواطنين ويقع وسط مدينة الغردقة وتحديدًا متفرع من شار الشيراتون الرئيسي، ويحتوي على مجموعة من المطاعم الشهيرة والبراندات العالمية والمتاجر المختلفة والمتنوعة لكافة السلع والمأكولات، ويحتوي علي مقاعد مجهزه ويتم الدخول له مجانًا طوال العام.

احتفالات العيد بالغردقة

كورنيش ميريت أو شاطئ 4



ومن بين أشهر الأماكن المجانية لزوار مدينة الغردقة كورنيش ميريت والذي يضم شاطئًا وكورنيش بطول 1500 متر تقريبًا بعدما تم تجديده وتطويره وافتتاحه منذ شهرين تقريبًا، وهو يعد من أحدث أماكن الترفيه في الغردقة، والدخول له مجانًا، ومن المقرر فتحه أمام المواطنين طوال أيام العيد، حيث يشهد الكورنيش إقبالًا من المواطنين في الأعياد والمناسبات وتتوافر على جانبيه سيارات بيع التسالي والوجبات السريعة.