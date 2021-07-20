تفاصيل حالة الطقس فى مصر أول أيام عيد الأضحى المبارك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقساليوم الثلاثاء، (أول أيام عيد الأضحى)، حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري- مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية- شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس ليلا معتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية: شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

الإسكندرية 32 24

وادى النطرون 35 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 34 25

بلطيم 34 24

مطروح 31 24

السلوم 31 23

سيوة 38 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 37 26

المنصورة 36 26

الإسماعيلية 38 25

السويس 37 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 38 26

نخل 37 20

نويبع 40 29

طابا 37 24

كاترين 33 21

الطور 37 25

شرم الشيخ 42 30

الغردقة 42 30

مرسى علم 41 27

الفيوم 38 24

بنى سويف 39 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 44 27

أسوان 44 28

إدفو 44 29

أبوسمبل 44 29

الوادى الجديد 43 27

شلاتين 39 27

أبورماد 38 26

حلايب 36 28

رأس حدربة 35 28