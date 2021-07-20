الثلاثاء 20 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بث مباشر.. صلاة عيد الأضحى من مسجد العلمين بحضور الرئيس السيسى

صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى من مسجد العلمين

تنقل لكم "الدستور" بثا مباشرا لـ صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك من مسجد مدينة العلمين الجديدة، حيث يحضر الرئيس عبدالفتاح السيسى والعديد من المسئولين لصلاة العيد.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد نشر منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" هنأ الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك.

 

وكتب الرئيس السيسي:  "يطيب لى أن أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصرى والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذى يؤصل لمعانى جليلة وهى الفداء والتضحية والإيثار والمحبة".

وتابع: "راجيا من الله أن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات على الجميع، وأن يعم الأمن والسلام على مصر والمنطقة العربية بأكملها، كل عام وأنتم بخير".


 

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