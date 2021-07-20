الثلاثاء 20 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

احتفالا بعيد الأضحى.. انتشار باعة البالونات أمام مساجد مطروح

باعة البالون بمطروح
باعة البالون بمطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحي المبارك، انتشار عدد من باعة البالونات، أمام المساجد وفي الشوارع الرئيسية، وذلك لبيعها للاطفال احتفالا بالعيد. 

ورصدت "الدستور" انتشار باعة البالونات وألعاب الاطفال بمحيط مسجد التنعيم بوسط مدينة مرسى مطروح، واقبال البعض على شرائها لأطفالهم احتفالا بالعيد.
 

٢٠٢١٠٧٢٠_٠٤٤٧٠٤
باعة البالون بمطروح 


وكان قد أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بالمحافظة، مع التشديد على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومتابعة غرفة عمليات الرئيسية  بديوان عام المحافظة على مدار الساعة وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية لتلقى كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات لحلها.

٢٠٢١٠٧٢٠_٠٤٤٦١٦
باعة البالون بمطروح 

وشدد محافظ مطروح على توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام العيد مع توافر السلع واللحوم وزيادة المعروض منها  بكافة أنواعها بالمجمعات الاستهلاكية للتيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم بدء طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بالأسواق من الآن وحتى خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتى يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم. 

كما سيتم فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية، أمام المواطنين خلال أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك وإستمرار طرح اللحوم الطازجة بكافة أنواعها وكذلك المجمدة.

وأكد محافظ مطروح على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من جاهزيتها، وتوفير كافة الاحتياجات والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، مع تنظيم دخول الأضاحى والالتزام بالضوابط والإجراءات حفاظا على البيئة وتسيير حركة المرور على الطريق الساحلى وداخل المحافظة، مع التأكيد على تأمين واستقرار التيار الكهربى، وتوافر مياه الشرب خلال أيام العيد مع ما تشهده المحافظة من إقبال سياحى.

مطروح باعة البالون المساجد الشوارع الرئيسية مساجد مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

اتحاد شباب الجمهورية.. هل يستوعب الجميع؟

الأكثر قراءة

أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2021 مكتوبة للأصدقاء والأهل

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

مصدر أمنى ينفى إطلاق ضابط شرطة الأعيرة النارية على شخص بالبساتين

تعرف على صيغة وعدد تكبيرات صلاة عيد الأضحى 2021

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

محمود الخطيب: «شكرًا للسيسى.. واليوم نفتح صفحة جديدة فى كتاب البطولات»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

صور

تعقيم المساجد استعدادا لاستقبال العيد

المدبح.. محطة الأضحية الأخيرة

شوادر اللحوم تستعد للعيد

محطة تل أبيب

المزيد

100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إسرائيل تسجل 829 حالة إصابة جديدة بكورونا

أشتية: اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى يستدعى تدخلا دوليا لوقفه