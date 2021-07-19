الثلاثاء 20 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يدين التفجير الإرهابى بمدينة الصدر شرقى بغداد

التفجير الإرهابي
التفجير الإرهابي بمدينة الصدر

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن، التفجير الإرهابي الذي استهدف سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأبرياء.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الأردنية، في بيانٍ لها مساء الإثنين، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، إدانة واستنكار المملكة الأردنية الهاشمية الشديدين لهذا التفجير الإرهابي الجبان.

وشدد الفايز، على وقوف المملكة إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة كل ما يهدد استقراره وأمنه وأمن شعبه الشقيق، معربًا عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق ولذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

اجتماع أمني طارئ بالعراق

في وقت سابقٍ من اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، سقوط عدد من الشهداء والجرحى باعتداء إرهابي في مدينة الصدر العراقية.

وقالت الخلية في بيانٍ نقلته وكالة الأنباء العراقية، إنه "وقع اعتداء إرهابي بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد"، مضيفة أن "الاعتداء أدى إلى وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح".

يأتي ذلك فيما عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اجتماعًا أمنيًا طارئًا في مقر قيادة عمليات بغداد مع القيادات الأمنية والعسكرية والاستخبارية على خلفية تفجير مدينة الصدر.

من جانبه، قال الرئيس العراقي برهم صالح، مساء اليوم، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "في جريمة بشعة وقسوةٌ قل مثيلها، يستهدفون أهلنا المدنيين في مدينة الصدر عشية العيد.. لا يرتضون للشعب أن يهنأ ولو لحظة بالأمن والفرح".

أضاف: "لن يهدأ لنا بال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد الجبان من جذوره، ويقينًا أن إرادة العراقيين عصية على إجرامهم ونذالتهم.. الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى".

بيان الخارجية الأردنية
بيان الخارجية الأردنية
الأردن يدين التفجير الارهابي مدينة الصدر بغداد العراقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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