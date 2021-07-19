الثلاثاء 20 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نفاد تذاكر الحفل الأول لمسار إجباري بمسرح الزمالك ثاني أيام العيد

مسار إجباري
مسار إجباري

نفدت جميع تذاكر الحفل الأول لفرقة مسار إجباري المقرر إحيائه بعد غد الأربعاء، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على خشبة مسرح الزمالك.

ويقام الحفل الأول لفرقة مسار إجباري في تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يحيوا أيضا حفل ثاني في اليوم نفسه في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ومازالت هناك تذاكر متاحة لهذا الحفل.

الحفل الأول لمسار إجباري 

 

وتحتفل مسار إجباري مع جمهورها بالقاهرة بعيد الأضحى المبارك عبر سهرة غنائية طويلة تقدم خلالها توليفة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، مثل "نهايات الحكاوي" و"متخافش من بكرا" و"أنا هويت" و"زيك أنا".

 

وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على أكثر من فئة حيث طرحت التذاكر بداية من 100 جنيها مصريا وتصل إلى 1000 جنيها مصريا.

 

الحفل الأول لمسار إجباري 

وبدأت مسار إجباري رحلتها الموسيقية منذ 16 سنة، وتمكنت من حجز مكانها كواحدة من أهم وأشهر الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، وفي حصيلتها ثلاثة ألبومات،  أولها "اقرأ الخبر" ومن بعده بسنتين ألبوم "وتقع وتقوم"، وصولا لآخر ألبوماتها "الألبوم"، الذي ظهر منذ ثلاث سنوات وتنشغل حاليًا للتحضير لألبومها الرابع.

وافتتحت فرقة مسار إجباري، الأيام الماضية، مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ19 بمكتبة الإسكندرية بحفل غنائي،  على المسرح المكشوف بالمكتبة ضمن فعاليات الاحتفالات الصيفية الخاصة بالمهرجان.

مسار اجباري حفل مسار اجباري فريق مسار اجباري هاني الدقاق مسرح الزمالك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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