الأنبا زوسيما يترأس طقس سيامات كهنة جدد بإيبارشية أطفيح

ترأس الأنبا زوسيما أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأطفيح، اليوم، صلوات القداس الإلهي وذلك بمقر المطرانية.

وشارك نيافته في طقس سيامة كهنة جدد للخدمة بكنائس الإيبارشية، بحضور مجمع الآباء الكهنة وخورس مرتلي الشمامسة وأقباط الإيبارشية.

وضم طقس السيامة عددًا من الكهنة الجدد وهم: القس مكسيموس رمزي، كاهنًا عامًا، والقس تادرس جرجس، لكنيسة دير الرسل بأطفيح، والقس يسطس عوض، لكنيسة مار مينا بالشرفا، والقس دَاوُدَ سعيد، كاهنًا عامًا.

وطبقت الإيبارشية كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من الالتزام بارتداء الكمامات مع مراعاة مبادئ التباعد الاجتماعي بين المصلين، وقياس درجات الحرارة قبل دخول الكنيسة، وتعقيمها عقب انتهاء صلوات القداس وطقس سيامة الكهنة الجدد.

وتسعى الإيبارشية إلى دعم الشئون الرعوية بالكنائس، من خلال سيامات كهنة جدد يتولون شئون الخدمات والصلوات لرعاية الأقباط بها.

في سياق متصل احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، بعيد الرسل وهما القديسان بطرس وبولس الرسول.

ويسبقه صوم الرسل وهو من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التي تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يتسلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ فى خدمته.

مدة الصوم مُتغيرة

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.