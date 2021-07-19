منجد يطعن زوجته قبل ساعات من عيد الأضحى ببني سويف

أقدم منجد بلدي على قتل زوجته بمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، الإثنين، ليلة عيد الأضحى بطعنها بآلة حادة في صدرها أثناء تواجدها في أحد المحال التجارية التي تعمل بها، ثم أقدم على الانتحار بقطع شرايين يده في محاولة للتخلص من حياته، بسبب خلافات الزوجية بينهما، وعلمه بنية زوجته رفع قضية خُلع عليه.

وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، ونقل الزوج في حالة حرجة إلى المستشفى ذاتها في محاولة لإسعافه، وتعيين حراسة مشددة من الشرطة عليه.

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارُا من مأمور مركز شرطة إهناسيا يفيد بورود بلاغ بإقدام زوج على طعن زوجته بالة حادة " سكين" في صدرها ما أودى بحياتها، ونقلها جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وإقدام الزوج على قطع شرايين يده في محاولة للانتحار للتخلص من حياته، ونقل الزوج لتلقي الاسعافات الأولية.

دلت التحريات الاولية الاى قادها الرائد أحمد بهجت رئيس المباحث أن الزوجة تدعى "شادية.م"، 28 سنة، مقيمة بمدينة إهناسيا وزوجها يدعى "محمود.م.س"، 33 سنة، ويعمل منجد وأن سيارة اسعاف قامت بنقل الزوجة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي، والزوج الى نفس المستشفى لاجراء جراحة عاجلة له.

تحرر محضر بالوقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، ووجه مدير امن بني سويف بتوفير حراسة أمنية مشددة على غرفة الزوج.