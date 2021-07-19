اليابان تخطط لإقالة نائب سفيرها فى سول لتصريحاته غير اللائقة بحق رئيس كوريا الجنوبية

قال مصدر حكومي ياباني، اليوم الإثنين، إن اليابان تخطط لإقالة نائب السفير الياباني لدى كوريا الجنوبية بعدما أدلى بتصريحات غير لائقة إزاء الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، تستهين بجهوده في تحسين العلاقات بين سول وطوكيو.

وذكرت صحيفة (ماينيتشي) اليابانية أن تصريحات هيروهيسا سوما نائب السفير الياباني لدى كوريا الجنوبية أغضبت سول، كما قرر الرئيس مون عدم زيارة اليابان لحضور حفل افتتاح أولمبياد طوكيو الجمعة المقبلة.

وأفاد التليفزيون الكوري الجنوبي "جي تي بي سي" أن دبلوماسيًا يابانيًا سخر بعبارات نابية من تعبير الرئيس مون، عن تطلعه للقاء رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا وقال إن طوكيو "ليست لديها مساحة للاهتمام بالعلاقات مع سول" حاليًا.

من جهته، انتقد سوجا تصريحات المسئول الياباني ووصفها بأنها "غير لائقة تمامًا"، متعهدًا بالسعي لمواصلة إجراء الحوار مع سول.

والجدير بالذكر، أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنها استدعت السفير الياباني بعد تصريح "غير لائق" إزاء الرئيس مون جاي إن، واجتماعه المحتمل مع رئيس الوزراء الياباني خلال أولمبياد طوكيو.

ويناقش البلدان حاليًا تنظيم اجتماع رفيع المستوى خلال الألعاب الأولمبية لتحسين العلاقات التي صارت في أدنى مستوياتها منذ سنوات بسبب خلافات تاريخية.

وأفاد التليفزيون الكوري الجنوبي "جي تي بي سي" أن دبلوماسيًا يابانيًا لم يحدده، سخر بعبارات نابية من تعبير الرئيس مون جاي إن، عن تطلعه للقاء رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا وقال إن طوكيو "ليست لديها مساحة للاهتمام بالعلاقات مع سيول" حاليًا.

تفاعل السفير الياباني مع تقرير التليفزيون ونسب التصريحات إلى نائبه هيروهيسا سوما، وقال إن الأخير استعمل كلمات "غير مناسبة بتاتًا".

وأضاف السفير كويتشي أيبوشي في بيان "وجهت إنذارًا شديد اللهجة لنائب السفير سوما".

وفي تصعيد للموقف، طالب نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جونغ كون بفرض عقوبات على صاحب التصريح.

واعتبر خلال لقائه السفير الياباني أن مثل تلك التصريحات "تمسّ بشدة" بمساعي تحسين العلاقات بين البلدين ويجب "اتخاذ إجراء مناسب إزاءها"، وفق ما أفادت الخارجية الكورية الجنوبية.