الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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طريقة عمل الكيكة الهشة بأسهل الخطوات لتقدميها لأسرتك في عيد الأضحى

الكيكة الهشة
الكيكة الهشة

حل علينا عيد الأضحى المبارك بنفحاته وبركاته، وفيه تتفنن جميع السيدات في تقديم مختلف أنواع الطعام والحلويات لأسرهن، خاصة خلال فترة الإجازة التي تجلس فيها الأسرة مع بعضها البعض، في محاولة لإدخال الفرحة والسرور عليهم وخاصة بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وقلة أماكن الخروج بسبب انتشار الوباء.

لذلك تقدم "الدستور" اليوم طريقة عمل الكيكة الهشة لتقدميها لأسرتك في إجازة عيد الأضحى المبارك.

المقادير:
الدقيق: 2 كوب ونصف دقيق ابيض مخصوص للحلويات فاخر.
السكر: ثلاث ارباع كوب سكر أبيض ناعم.
الحليب: ١ كوب حليب لبن كامل الدسم بدرجة حرارة الغرفة.
الزبدة: نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
البيض: 3 بيضات احمر بدرجة حرارة الغرفة. 
البيكينج بودر: ١ ملعقة كبيرة. 
الفانيليا: ١ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. 
الملح: رشة صغيرة.

طريقة التحضير:
- في وعاء كبير، ضعي الدقيق والبيكنج باودر والملح، وقلبيهم جيدًا.
- في وعاء كبير آخر ضعي الزبدة و السكر، واخفقي لمدة 3 دقائق حتى يصبح القوام كالكريمة.
- أضيفي البيض بيضة تلو الأخرى مع الاستمرار بالخفق، ثم أضيفي الفانيليا، و اخفقي جيدًا. 
- أضيفي خليط الدقيق بالتبادل مع الحليب، واستمري في الخفق حتى يذوب الدقيق تمامًا، و يصبح القوام ناعمًا.
- سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية. 

-ادهني صينية الكيك بقليل من الزبدة، ثم رشي قليلًا من الدقيق، ويتم توزيعه فوق الزبدة.
-صبي الكيك في الصينية، ثم ضعيها في الفرن لمدة تتراوح من 40 حتي 45 دقيقة.
- اخرجي الكيك من الفرن، واتركيه حتى يهدأ، ثم اقلبيه في طبق التقديم، ويمكن ان تزينيه بعسل نحل او قطع من الفواكه أو صوص شكولاتة أو صوص كراميل و قدميه مع المشروبات الساخنة.

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