الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 4 وإصابة 11 فى انقلاب ميكروباص بالجيزة

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

شهد طريق أطفيح حادثا مروريا مروعا أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين جراء انقلاب سيارة ميكروباص.

كان قد تلقى مسئول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من النجدة بوقوع حادث بالطريق الصحراوي الشرقي.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة، وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه، انفجر أحد إطارات السيارة.

اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلابها بنهر الطريق. ونتج عن الحادث مصرع 4 بينهم سيدتان فيما أصيب 11 آخرون، جميعهم يقيمون محافظة بني سويف.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

انقلاب سيارة بني سويف الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية فيروس كورونا حادث مرورى الطرق السريعة رفع درجة الاستعداد الطريق الصحراوي

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