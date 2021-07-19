الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد «المترو» فى عيد الأضحى

المترو
المترو

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إنه لا توجد تعديلات في مواعيد قطارات الخطين الأول والثاني للمترو خلال عيد الأضحى المبارك، حيث إن آخر موعد للقطارات في تمام الساعة الواحدة صباحاً.

وأضاف عبدالهادي لـ«الدستور» أن أول قطار ينطلق في تمام الساعة 5.20 دقيقة في الخط الأول للمترو وآخر قطار في تمام الساعة 11.23 دقيقة من محطة حلوان، وذلك ليختتم رحلته في تمام الساعة 1 صباحاً.

في سياق آخر، أكدت هيئة السكة الحديد تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بالمحطات الرئيسية، وذلك بسبب الإقبال الضخم على القطارات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، خاصة مع زيادة عدد المواطنين داخل القطارات.

وناشدت هيئة السكة الحديد، المواطنين ضرورة ارتداء الكمامة قبل دخول المحطات الرئيسية، وذلك للوقاية من فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة.

المترو مواعيد الخطين عيد الأضحى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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