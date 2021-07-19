الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

محمد عبدالله ينضم لصناع مسلسل «ورق التوت» مع شريف سلامة

شريف سلامة
شريف سلامة

أعلن الفنان الشاب محمد عبدالله عن مشاركته في مسلسل "ورق التوت"، الذي يتم تصويره خلال الفترة الحالية، وينتظر عرضه قريبًا.

وأكد عبدالله أنه يجسد دور كوميدي خلال الأحداث، حيث سيكون ضمن الفريق الذي يبحث عن المواهب في مكاتب الكاستينج المختلفة، على أن يجسد بطل العمل شريف سلامة دور مخرج سينمائى يمارس هوايته فى اكتشاف وجوه جديدة.

والمسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو من بطولة شريف سلامة، ثراء جبيل، خالد أنور، سلوى عثمان، معتز هشام، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف، تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم فادي سمير حنا، محمد فوزي عبدالرحيم، إسراء مقيدم، أماني أبوالعينين، سمر طاهر، وإخراج حسام علي. 

يذكر أن  عبدالله شارك مؤخرًا فى مسلسل "اتنين في الصندوق"، بطولة حمدى الميرغنى، وأوس أوس، ونهى عابدين، وصلاح عبدالله، وبيومى فؤاد، وانتصار، ورحاب الجمل، وأحمد عبدالله محمود، وهايدى رفعت، ومحمد حسنى، وياسر الطوبجى، ومحمود الشرقاوى، ومحمود عبدالغفار.

ويشارك الفنان شريف سلامة فى مسلسل "شقة 6" للنجمة روبى، الذى تم تأجيل عرضه من شهر رمضان، وينتمى العمل لنوعية الـ15 حلقة، حول الإثارة والغموض والتشويق بأحداث تتصاعد حلقة تلو الأخرى.

وتدور أحداث مسلسل "شقة 6" في إطار من الرعب والتشويق، حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التي تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التي يعيشها الجيران.

مسلسل "شقة 6" تأليف رفيق القاضى ومحمود وحيد وسعاد القاضى ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل، وإنتاج أيمن يوسف، وبطولة روبى، شريف سلامة، سيد رجب، وأحمد بدير، ومحمود البزاوى، وصلاح عبدالله، وحمزة العيلى، وآخرين .

شهر رمضان مختلفة حمدي الميرغني شريف سلامة صلاح عبد الله 45 حلقة محمد حسن رحاب الجمل محمد حسني مسلسل اتنين في الصندوق

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