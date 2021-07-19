إزالة 15 حالة تعدي في 6 مراكز بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "ادكو دمنهور - المحمودية - حوش عيسى - الدلنجات - كوم حمادة" عن إزالة 15 حالة تعدي على مساحة 6154 م2 عبارة عن: إزالة فورية لتعدي ببناء أساس سور من الحجارة البيضاء بمساحة 3450 م٢ بعزبة زرزارة (السلام) التابعة لقرية المعدية بإدكو، وإزالة 5 حالات تعدي على مساحة 1020 م٢ بقري سنهور وزاوية غزال و حفص و نديبة بدمنهور.

كما تم تنفيذ عدد 4 حالات إزالة على الارض الزراعية بنطاق قريتى كوم النصر وديروط بالمحمودية بمساحة 664 م٢ عبارة عن شدات خشبية لعمل سِمل خرسانى، وإزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 560 م بحوش عيسى، وإزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 350 م بقري الوفائية ومؤسسة البستان بالدلنجات، وفك شدة خشبية علي مساحة 110م داخل الحيز العمراني دور رابع علوي بدون ترخيص ومخالف لقيود الارتفاع بقرية صفط العنب بكوم حمادة.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية أمس لمراكز (الدلنجات - دمنهور - المحمودية - حوش عيسى - بدر) عن إزالة 12 حالات تعدي على مساحة 5141 م2 عبارة عن: ازالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 3400 م بقري مؤسسة البستان وكوم زمران و طيبه بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية ووقف أعمال حفر لانشاء قواعد خرسانية وأعمدة وفك شدات خشبية.

كما تمكنت الحملة عن إزالة 5 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بنطاق قرى أريمون وفيشا وسرنباى بالمحمودية بمساحة 781 م٢ عبارة عن شدات خشبية لعمل سملات خرسانية، وإزالة حالتي بمساحه 650 م٢ بقريه دسونس والعقال بدمنهور عباره عن أسوار طولية وعرضية من الطوب الابيض.