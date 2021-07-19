الإثنين 19 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 15 حالة تعدي في 6 مراكز بالبحيرة

حملة إزالة
حملة إزالة

شدد اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة  على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "ادكو دمنهور - المحمودية - حوش عيسى - الدلنجات - كوم حمادة" عن إزالة 15 حالة تعدي على مساحة 6154 م2 عبارة عن:  إزالة فورية لتعدي ببناء أساس سور من الحجارة البيضاء بمساحة 3450 م٢ بعزبة زرزارة (السلام) التابعة لقرية المعدية بإدكو، وإزالة 5 حالات تعدي على مساحة 1020 م٢ بقري سنهور وزاوية غزال و حفص و نديبة بدمنهور.

كما تم  تنفيذ عدد 4 حالات إزالة على الارض الزراعية بنطاق قريتى كوم النصر وديروط بالمحمودية بمساحة 664 م٢ عبارة عن شدات خشبية لعمل سِمل خرسانى، وإزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 560 م بحوش عيسى، وإزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية  بمساحة 350 م بقري الوفائية ومؤسسة البستان بالدلنجات، وفك شدة خشبية علي مساحة 110م داخل الحيز العمراني  دور رابع علوي بدون ترخيص ومخالف لقيود الارتفاع بقرية  صفط العنب بكوم حمادة.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية أمس  لمراكز (الدلنجات - دمنهور - المحمودية - حوش عيسى - بدر) عن إزالة 12 حالات تعدي على مساحة 5141 م2 عبارة عن: ازالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 3400 م بقري مؤسسة البستان وكوم زمران و طيبه بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية  ووقف أعمال حفر لانشاء قواعد خرسانية وأعمدة وفك شدات خشبية.

كما تمكنت الحملة عن إزالة 5 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بنطاق قرى أريمون وفيشا وسرنباى  بالمحمودية بمساحة 781 م٢ عبارة عن شدات خشبية لعمل سملات خرسانية، وإزالة حالتي بمساحه 650 م٢  بقريه دسونس والعقال بدمنهور عباره عن أسوار طولية وعرضية من الطوب الابيض.

 

البحيرة حملات إزالة محافظ البحيرة كوم حمادة اللواء هشام آمنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2021 مكتوبة للأصدقاء والأهل

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 1442.. أجمل رسائل تهنئة العيد الكبير 2021

نقابة المهن التثميلية ترد على أخبار وفاة الفنان الشاب محمد السعدنى

«البترول» تعلن توصيل الغاز الطبيعي لـ 88 منطقة جديدة فى 14 محافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

مؤمن المحمدي

الاتحاد المختلط

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

صور

تعقيم المساجد استعدادا لاستقبال العيد

المدبح.. محطة الأضحية الأخيرة

شوادر اللحوم تستعد للعيد

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 829 حالة إصابة جديدة بكورونا

أشتية: اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى يستدعى تدخلا دوليا لوقفه

السفارة الإسرائيلية: "تل أبيب" غير مسؤولة عن تطورات أزمة سدالنهضة