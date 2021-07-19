محافظ أسيوط يتفقد مشروع إحلال وتجديد محطة مياه صدفا المرشحة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال مشروع احلال وتجديد واعادة تأهيل محطة مياه صدفا المرشحة "المرحلة الاولى" بطاقة تصميمة 51 الف متر3 / يوم بتكلفة 20 مليون جنيه لخدمة 200 الف مواطن بمركزى صدفا والغنايم.

وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 150 قرية.

رافقه خلال الجولة المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط محمد كمال رئيس مركز ومدينة صدفا وقيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ومسئولى الشركة المنفذة.

حيث تفقد الاعمال التى يجرى تنفيذها بالمشروع وتفقد اقسام المحطة والمعامل وتابع سير العمل ومراحل التطوير التى ستتم بها واستمع الى شرح من المهندس محمد صلاح الدين لاهم الاعمال التى يجرى تنفيذها ومعدلات التنفيذ بالمشروع والتى سيتم الانتهاء منها خلال 10 أشهر.

ثم التقى المحافظ بالعاملين بالمشروع وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لنهو الاعمال وفقا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة . كما استكمل المحافظ جولته بتفقد مقر فريق التوعية والمشاركة المجتمعية لمتابعة أوجه الاستفادة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مع الاسر المستهدفة وتوعتهم بضرورة ترشيد استهلاك المياه باستخدام القطع الموفرة ونشر الفكر التوعوى الذى يضمن اطالة العمر الافتراضي لمثل هذه المشروعات الخدمية.

واختتم المحافظ بتفقد أعمال مد وتدعيم شبكات للمياه بقرية الدوير بمركز صدفا ،وقد استهدفت المبادرة احلال وتجديد ومد وتدعيم حوالى 25كم شبكات باقطار مختلفة على مستوى مركز صدفا بالكامل.

وأشاد المحافظ بالمشروعات التى تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقرى ومراكز المحافظة ضمن خطة شاملة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي واحلال وتجديد محطات الصرف لاستيعاب التوسعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين معلناً تقديمه كافة سبل الدعم للإسراع في معدلات التنفيذ بمشروعات المياه والصرف الصحي بمراكز المحافظة.

وأكد على أهمية مراعاة جودة الاعمال وفقاً للمواصفات الفنية مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل حفاظاً على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية.

وأكد المحافظ أن المشروع القومى لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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