6 نصائح مذهلة لتطهير الكبد من السموم

غالبًا ما يعمل الكبد على تلبية متطلبات أجسامنا خاصة عندما يتعلق الأمر بطرد السموم التي تراكمت بسبب الطعام الذي نتناوله.

وهناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لمساعدة جسمك على التخلص من المواد السامة الموجودة في جسمك حتى يتمكن الكبد من أداء وظيفته بشكل أفضل، وفقًا لما ذكره موقع " healthybuilderz" الطبي.

تناول الثوم:

يمكن أن يساعد تناول الثوم في الواقع على تطهير الكبد، فما يميز الثوم أنه مليء بالفيتامينات والمعادن التي يمكنها بالفعل تنشيط الإنزيمات التي يمكنها التخلص من السموم في الجسم.

كما أن الثوم يحتوي على الأليسين والسيلينيوم المعروفين بتعزيز صحة الكبد، لذا ينصح الخبراء بتناول فصًا واحدًا على الأقل أسبوعيًا.

التخلص من الأطعمة السامة:

ينصح الأطباء بضرورة التخلص من الأطعمة السامة، والتي تتمثل في الوجبات السريعة والمشبعة بالدهون، واستبدالها بالفواكه والخضروات.

تنظيف الكبد بعصير الليمون:

إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على طرد السموم من جسمك، فعليك إضافة ثمار الحمضيات مثل الليمون لأنها من بين أفضل مصادر فيتامين سي.

تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم:

نحتاج جميعًا إلى 4700 ملليجرام من البوتاسيوم يوميًا، وعند تقليل هذه الكمية هذا يعرضنا لخطر ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكولسترول، لذا عليك إضافة بعض من الموز والبطاطا الحلوة والفاصوليا والسبانخ إلى نظامك الغذائي لأنها غنية بالبوتاسيوم.

الخضروات الصليبية مهمة:

خطوة أخرى لتطهير الكبد هي إضافة المزيد من الخضروات الصليبية إلى نظامك الغذائي لأنها يمكن أن تساعد في تحفيز إنزيمات الكبد لتحطيم الطعام الذي تتناوله وإزالة السموم المحتملة التي تأتي معها.

يعتبر البروكلي والقرنبيط من أفضل الخضروات الصليبية التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لمساعدة الكبد على الخروج.

تناول المكملات:

يمكن أن تستعين بأقراص المكملات الغذائية التي تساهم في تطهير الكبد من السموم، بالإضافة إلى ذلك إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن الهامة.