تفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل إصابة شاب بطلق ناري على يد شقيق برلمانى

كشف مصدر بمديرية أمن القاهرة أنه جار تفريغ كاميرات المراقبة في محيط واقعة مشاجرة حدثت بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، نتج عنها إصابة شاب بطلق ناري على يد شقيق نائب برلماني.

وأوضحت التحريات أنه عقب جمع مشاهدات من مكان الحادث، أفاد عدد من الشهود بأن المتهم أخرج سلاحا ناريا من بين ملابسه، وأطلق النار على المجني عليه وأصابه، وفر هاربا قبل أن يتمكن الأهالي من ضبطه لقيامه بتهديدهم بالسلاح الذي في حوزته ومنعهم من الاقتراب منه، كما كشفت عن أن سبب ارتكاب الحادث خلافات سابقة بين شقيق النائب والشاب المجني عليه.

تلقى قسم شرطة دار السلام إخطارا من أحد المستشفيات بوصول «ح. أ» مصابا بعيار ناري وحالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه في الوقت الحالي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وسؤال شهود العيان.