1189 إصابة بكورونا فى الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات 385 ألفا و 762 حالة .

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند، في بيان اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء الكويتية أنه تم شفاء 1482 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافيين إلى 366 ألفا و 935 حالة، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 12ر95 %، بالإضافة لتسجيل 10 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة 2221 حالة .

و أشار أن عدد المسحات التي تم إجراؤھا خلال الفترة نفسها بلغ 14690 ليصبح مجموع الفحوصات 3 ملايين و 238 ألفا و 986 فحصا موضحا أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات 09ر8%.

في سياق متصل، سجلت الكويت 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند -وفقا لوكالة الأنباء الكويتية: إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 384 ألفا و573 ومجموع حالات الوفاة المسجلة بلغ 2211.

وأضاف أنه تم أيضا تسجيل 1515 حالة شفاء؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 365 ألفا و507 حالات، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 04ر95 في المئة.

جدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد يكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.