الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

هيثم الحاج علي: «التحول الرقمي» هو القيمة المضافة لمعرض الكتاب هذا العام

دكتور هيثم الحاج
دكتور هيثم الحاج علي

قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن نجاح معرض القاهرة الدولي خلال السنوات القليلة الماضية سببه قدرته على أن يكون تعبيرا عن القوى الناعمة المصرية في ظل قدرة مصر على تنظيمه وسط التحديات التى يشهدها العالم، كما أن فكرة التحول الرقمي واحد من مؤشرات دخول مصر فى الجمهورية الجديدة.

 

وأضاف "الحاج علي" خلال حديثه منذ قليل ببرنامج "رأى عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه منذ شهر مارس 2020 و"هيئة الكتاب" تعمل على الإعداد رقميا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خاصة وأن الشركة المتحدة للنشر قامت ببذل مزيد من الجهد في الإعداد لتقديم الخدمات الرقمية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ"52".

 

وأكد "الحاج علي"، أن التفاعل مع المنصة الرقمية لمعرض الكتاب فى 22 يونيو كان ترتيبها على موقع "اليكسا" هو 950 ألف أما الان وصل ترتيبها على "اليكسا" إلى 500، حيث خدمت زوارا يقارب عددهم مليون و200 ألف، وافترضياً ما يقرب من مليون زائر لخدمات الموقع الافتراضية، إضافة إلى تسجيل عدد زوار القاعات من خلال تحديثات كل 30 ثانية بحيث إذا تعدى عدد زوار القاعات المسموح به من قبل وزارة الصحة يتم إغلاق القاعات لحين خروج من بداخلها من زوار، وأن القيمة المضافة هذا العام هى قيمة التحول الرقمي الذى شهدته الدورة الـ"52" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

 

جدير بالذكر أن،  الجمهور ودع فعاليات الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب والتى أقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت عنوان «في القراءة حياة» خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ورافقهما الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب .

الهيئة المصرية العامة للكتاب هيثم الحاج علي القوى الناعمة المصرية عمرو عبد الحميد التحول الرقمي

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